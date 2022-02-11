Горох весьма популярная растительная культура. В нашей стране из нее делают вкусные кашки, супы, салаты. Но вот далеко не каждый садовод знает, как правильно подобрать семена. Тем временем, сортов много. Они отличаются между собой по времени созревания, по вкусовым качествам. И ошибка в выборе может огорчить вас.

Одна из причин популярности культуры — это не только вкусовые критерии. Горох богат растительным белком, магнием, фосфором, кальцием. Поэтому обязательно стоит попробовать вырастить это чудо-растение на своем участке. Для этого вы можете купить семена гороха в https://dachnik.ua/ по самым низким ценам.

Выбираем семена гороха правильно

В природе насчитывается 7 видов гороха. Овощной, который принято употреблять в пищу, делится на сорта. И здесь важно не промахнуться. Выбор зависит исключительно от того, как вы собираетесь использовать эту культуру. Например,

Для заморозки или сушки с последующим приготовлением мягких и разваристых каш, для добавления в супы, лучше приобретать семена лущильного гороха.

Для употребления в свежем виде лучше выбирать семена сахарного сорта. Причем собран урожай должен в чуть недозревшем виде. Горошек сладкий и очень нежный.

Наконец, для консервирования наилучшим образом подходят семена мозгового сорта. При созревании плоды сморщиваются, отчего и название сорта.

Посевные семена гороха лучше приобретать в конце осени или в начале зимы. Чтобы они дали всходы при посеве необходимо соблюсти правила хранения, поддержания влажности. При высеивании важно обращать внимание на грунт, полив.

Критерии выбора семян гороха

Часто неопытные садоводы руководствуются в первую очередь стоимостью. Однако это далеко не самый главный критерий. Если вы рассчитываете на хороший урожай, то необходимо обращать внимание на следующие критерии:

Урожайность. Она в свою очередь зависит от состава грунта, в который высаживаются семена гороха.

Устойчивость к холодам. Некоторые сорта горошка с трудом переносят даже легкое похолодание.

Влаголюбивость. Если в вашем регионе засушливый климат, стоит обратить внимание на менее влаголюбивые сорта.

Горох, особенно сахарного сорта, выращивать достаточно сложно. Этот вид с «характером», требует хороший удобренный грунт, постоянный полив. Чтобы урожай дал наибольший результат не забывайте про правила ухода, с которыми несложно ознакомиться в Сети.