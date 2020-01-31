Правильный подбор очков с линзами, защищающими от воздействия ультрафиолетовых лучей, очень важен не только для зрения.

Оказывается, даже сама жизнь может зависеть от верного выбора.

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ВИДЫ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ

Различают очки:

1. Косметические очки солнцезащитные, которые станут прекрасным аксессуаром, но никак не смогут защитить глаза от солнца;

2. Обычные будут идеальны для обычной летней погоды;

3. С высокой степенью защиты понадобятся тем, кто любит отдых на горнолыжных курортах или пребывает в зонах высокой солнечной активности.

Считается, что самое опасное излучение являет собой ультрафиолетовые волны, длинной от 280 до 380 нм.

Их обозначают UVA и UVB. Последние являются самыми опасными.

Для того чтобы защитить себя от двух видов излучений, окулисты рекомендуют приобретать очки от солнца с маркировкой UV-400.

Такие очки обладают повышенной защитой и с ними Ваши глаза всегда будут в безопасности.

ВЛИЯЕТ ЛИ ЦВЕТ ОЧКОВ НА ЗАЩИТУ?

Часто, выбирая солнцезащитные очки, потребители часто задаются вопросом: влияет ли цвет их линз на защиту глаз?

На самом деле, цвет имеет мало значения. Даже линзы с минимальным затемнением или вовсе прозрачные могут оградить человека от ультрафиолетового излучения.

Защиту обеспечивает особая добавка, которая наносится либо внутрь самой линзы, либо на нее.

Правда, нося очки с линзами необычного цвета, вы можете ощущать некоторый дискомфорт.

Но степень затемнения линз имеет значение. От нее зависит, насколько ваши глаза будут чувствовать себя комфортно на солнце.

Таким образом, различают пять видов затемнения:

1. 40–80% — для пасмурной погоды;

2. 18–43% — для обычного солнечного дня;

3. 8–18% — для жаркого солнца;

4. 3–8% — пригодятся любителям отдыха в горах или в моря.