Проведение утепления с использованием листового асбокартона позволяет существенно снизить теплопотери, а значит, и затраты на поддержание оптимальной температуры хранилищ. Данный материал широко востребован благодаря высоким изоляционным качествам и простоте монтажа. Интернет-магазин завода «Укргума» предлагает высококачественный листовй асбокартон различной толщины.

Влажный способ монтажа асбокартона

Листы асбокартона представляют собой прессованную массу, состоящую из волокон хризотилового асбеста и крахмала, пропитанного бакелитом. Материал может легко крепиться к стенам, наматываться на трубы, листы максимально просто можно подогнать под конфигурацию стен с помощью распила.

Основное преимущество влажного способа заключается в возможности получить плотное прилегание листов в поверхности. За счет проведения процедуры замачивания асбокартон:

становится более эластичным;

обретает плотность фиксации;

получает улучшенные адгезионные характеристики;

позволяет качественно покрывать углы и сложные участки поверхности хранилища.

Влажный метод подходит для обшивки как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей. После высыхания асбокартон не деформируется и сохраняет необходимую форму. Смоченные листы прикладываются к поверхности и плотно прижимаются без использования дополнительного клеевого слоя.

Особенности сухого метода монтажа листов

Плотность монтажа при сухом методе достигается за счет фиксации горизонтально встык. Не менее распространенный способ предполагает предварительное проделывание отверстий под метизы.

Если асбокартон используется в качестве изолирующего материала, монтаж производится на обрешетку, которая располагается на расстоянии 20-30 см от поверхности стены. Сверху изоляция может закрываться любым листовым отделочным материалом. В случае возведения в хранилище защитного экрана для крепления применяются специальные керамические втулки.

Обоснование использования асбокартона для хранилищ

Асбокартон благодаря своему составу обеспечивает сооружению или помещению полную пожарную безопасность. При нагреве практически не деформируется и не теряет своих физических свойств, способен длительное время выдерживать воздействие температуры в пределах +500 °С. Кроме того, асбокартон отличается долговечностью, надежностью и достойными показателями прочности.