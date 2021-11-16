Позвоночник − основа скелета и всего организма в целом. Он объединяет все органы и системы, его неправильная работа существенно влияет на функционирование всего организма.

На протяжении всей жизни человека позвоночнику приходится выдерживать большое количество нагрузок. Сложно в таких условиях сохранить его первоначальное здоровье, гибкость и эластичность. Заболевания позвоночника встречаются очень часто. Чтобы поддержать, откорректировать, облегчить сложную работу опорно-двигательного аппарата применяются корректоры осанки или корсеты. Сегодня такие ортопедические изделия можно купить в магазинах медицинских товаров.

Функции корректоров осанки

Корсет для осанки выполняет следующие функции:

Поддержание стабильности позвоночника. Уменьшение нагрузки на позвоночник, особенно на мышцы спины и плечевого пояса. Способствует коррекции осанки и равномерно распределяет весовую нагрузку на все отделы позвоночника

Именно корсет может облегчить болевые ощущения в спине.

Медизделие избавит от перенапряжения мышц спины и способствует эффекту легкого массажа, также активизирует кровообращение спины.

В каких случаях необходимо использовать корсет?

Корсет рекомендуется использовать в следующих случаях:

для людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом (остеохондроз, лордоз, спондилёз и т.д.);

для уменьшения сдавливания и травм нервных корешков;

для профилактики и лечения сколиоза;

для поддержки мышечного корсета;

реабилитация после травм, операций;

сидячая работа (для профилактики сутулости);

для людей, испытывающих длительные нагрузки на позвоночник.

Корсет для коррекции осанки: виды

Корсеты подразделены на несколько типов: грудо-поясничный, пояснично-крестцовый, грудо-пояснично-крестцовый. Важно определить для какого отдела позвоночника приобретается корсет.

Для профилактики используются реклинаторы, в лечебных целях используются корсеты с более жесткой фиксацией позвоночника.

Реклинатор − это ортопедический корректор спины, состоящий из гипоаллергенных эластичных тканевых полосок. Способствует физиологически верному положению как самого позвоночного столба, так и плеч, отодвигая их немного назад, если носитель «ссутулился». Реклинаторами легко пользоваться, подходят для любого возраста.

Как правильно подобрать корсет для спины?

Правильный подбор корсета залог не только эффективного лечения, но основной и решающий фактор для вашего здоровья. Неправильный подбор может нанести вред.

Рекомендуется обратиться за помощью к врачу-ортопеду, если вам требуется корсет для лечения. Для профилактики заболеваний позвоночника можно подобрать реклинатор ортопедический самостоятельно.

Основными параметрами при выборе корректора осанки являются степень жесткости и размер.

1. Размер.

Для того чтобы определиться с размером изделия, нужно учитывать объем талии, обхват поясницы, объем бедер. Замеры сделать нужно без одежды, желательно неоднократно.

Большое значение имеет рост пациента. Нужно подобрать корсет для позвоночника таким образом, чтобы верхняя часть корсета заходила на ребра, а нижняя была зафиксирована на тазовых костях.

От ваших размеров будет зависеть правильность подбора. Обратите внимание, что у разных производителей размеры корсета отличаются.

2. Степень жесткости.

Различают жесткую и полужесткую степень жесткости. Жесткая − предполагает наличие от 4 до 6 ребер жесткости, а полужесткая − до 4 ребер жесткости.

Ребра жесткости представляют собой пластинки из пластика или металла. Кроме этого существует несколько степеней фиксации: слабая, сильная, средняя и т.д.

Исправлением сутулости нужно заниматься при первых признаках неправильного положения осанки. Не откладывайте решение этой проблемы на потом.