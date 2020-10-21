Реклама в Гугл Адвордс привлекает владельцев онлайн-бизнесов прекрасным набором эффективных инструментов. По сравнению с аналогом Яндекс Директ сервис Google Ads предлагает пользователям более широкий спектр возможностей для успешного продвижения товаров и услуг. Как использовать с максимальной эффективностью все возможности, которые предоставляет PPC реклама?

Если Вам знакомы нюансы продвижения сайта посредством контекстной рекламы в Гугл, то этим можно заняться самостоятельно. Если нет, то записываться на вебинары для новичков не имеет перспективы.

В таком формате Вы потеряете не только драгоценное время, но и деньги. Гораздо проще и выгоднее заказать поисковую или тематическую рекламу в Гугл Адвордс специалистам агентства Pixel Agency. В этом случае в Вашем распоряжении будут абсолютно все эффективные инструменты продвижения сайта, его товаров и услуг.

Вы получите в результате:

Старт рекламной кампании будет немедленным. При этом уже через пару дней в Вашем распоряжении будут все ее объективные результаты — количество и качество обращений, стоимость лидов.

Вы без промаха попадаете в свою целевую аудиторию. На грамотно настроенную PPC рекламу откликаются только заинтересованные в Вашем товаре или услуге люди.

Вы получите отчет с объективными показателями эффективности рекламной кампании и сможете на их основе строить дальнейшие планы.

Заниматься стратегическим планированием бизнеса и изучать тонкости настройки рекламы в Гугл Адвордс — занятие, не имеющее перспективы. Каждый должен заниматься своим делом и поэтому делегируйте организацию PPC рекламы профессионалам агентства Pixel Agency.

Как грамотно настроить контекстную рекламу в Гугл

Прежде всего, нужно определиться с целями рекламной кампании, стратегическими задачами. Для этого нужно проанализировать действия конкурентов и разработать несколько вариантов рекламных объявлений с обязательным включением поисковых запросов. Затем производится настройка рекламы в Гугл Адвордс и запуск кампании.

На протяжении всей рекламной кампании специалисты агентства Pixel Agency производят мониторинг, анализируют эффективность PPC рекламы и при необходимости производят ее коррекцию.

Как заказать контекстную рекламу в Гугл

Специалисты агентства Pixel Agency подготовят для Вас продающие объявления, разработают видео рекламу, создадут креативы для ремаркетинга. Ваша задача простая — связаться с нашим менеджером и изложить ему суть своей проблемы.

Мы знаем оптимальные решения любой задачи и настроим PPC-рекламу так, что Ваш онлайн-бизнес получит мощный стимул для дальнейшего развития.