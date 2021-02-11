Нетканые одноразовые маски, разумеется, нет смысла стирать, их вообще нужно носить не более трех часов, а затем утилизовать. А вот маски из ткани обрабатывать необходимо, напоминают эксперты.

маски

Маски изготавливают из современных материалов с очень маленьким диаметром отверстий, они эффективно задерживают вирусы. Использовать многократно их нельзя, даже если в первый раз вы относили эту маску не более часа. Люди, которые не соблюдают эти правила, рискуют, кроме прочего тем, что сами поддаются ложному чувству безопасности, да к тому же внушают его окружающим.

Маски из ткани необходимо стирать и проглаживать горячим утюгом, но нужно помнить, что эффективной защиты они не дают. В любом случае, грязная тканевая маска становится рассадником микробов и, по меньшей мере, может стать причиной появления прыщей.

Во время пандемии защитить могут не только маски, но и столь популярные респираторы FFP2, которые ВОЗ рекомендует носить медработникам. У них есть несколько минусов.

Нужно помнить, что в таких респираторах может быть тяжело дышать. Поэтому для сердечников, людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы, а также для пациентов с психическими расстройствами может быть опасно носить такие СИЗ.

Помните, что респираторы с клапанами не защищают окружающих от зараженного человека, потому что он выдыхает воздух не через фильтр.