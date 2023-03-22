Карьера юриста-международника – сложное комплексное направление. Такие профессионалы считаются элитой юриспруденции. Чтобы стать известным специалистом в своей области, необходимы глубокие знания не только национального права, но и основы международного частного и публичного права. К тому же, необходимо владение несколькими иностранными языками для свободного общения с клиентами из разных стран. Одним из ведущих адвокатов-международников в нашей стране является Дымской Артем Сергеевич, эксперт по международному и коммерческому праву.

Дымской Артем – известная фигура в мире юриспруденции. За плечами профессионала более двадцати пяти лет практики в юридической сфере. Будущий адвокат по коммерческому и международному праву Артем Дымской родился в Москве. Родители с самого детства привили любовь к иностранным языкам и сегодня Артем свободно говорит на русском, английском и французском языках и изучает иврит. После окончания школы, Дымской поступил в ведущий московский ВУЗ – Московский государственный юридический университет имение О.Е.Кутафина. Усидчивость, желание бороться с несправедливостью, энергичность, готовность принять смелое решение – все эти качества помогли Артему в выборе профессии и уже во время институтских лет он устроился помощником юриста в английскую юридическую фирму Frere Cholmeley Bischoff. После блестящего окончания университета, Дымской как лучший стажер получил возможность пройти практику в головном офисе юридической фирмы, в Лондоне. Спустя год обучения Артем вернулся в Москву, сдал успешно квалификационный экзамен на статус адвоката в Московскую Городскую Коллегию Адвокатов – Moscow Bar – и начал строить свою карьеру в России.

За десять лет независимый практикующий адвокат Артем Дамской из стажера превратился в известного юриста, который работал с Европейским банком реконструкции и развития, консультировал венчурные фонды Банка при осуществлении крупных инвестиций в различные предприятия российской экономики и способствовал установлению прочных отношений с нашей страной. В 1999 году Артем Дымской стал адвокатом российской независимой юридической фирмы Burchills, а спустя четыре года стал ее партнером. Кроме того, Артем выступает официальным представителем фирмы в Израиле, куда переехал пару лет назад с семьей. Сегодня адвокат-международник Дымской Артем занимается такими вопросами как реструктуризация бизнеса, сделки с IT, вопросы инвестиционных проектов и ценных бумаг, операции с жилой и коммерческой недвижимостью, а также в последнее время активно помогает россиянам в получении израильского гражданства по программе репатриации.

Среди клиентов известного профессионала по международным делам – клиенты из России, Великобритании, Франции и Израиля. К нему обращаются VIP-персоны, знаменитости, люди бизнеса, крупные корпорации и простые граждане, которым необходима качественная юридическая помощь. Благодаря колоссальному опыту и современному подходу к управлению проектам, Дымской – частый гость ведущих отраслевых форумов и конференций, среди которых Петербургский международный юридический форум, созданный при поддержке Президента РФ. Артем около десяти лет сотрудничал с адвокатским общественно-правовым изданием в России, был приглашенным консультантом в отраслевых СМИ, издавался на известной платформе Republic.ru. За годы своей практики Дымской заслужил призвание как коллег, так и государства. В 2015 году эксперт по международному и коммерческому праву Артем Дымской был отмечен благодарностью Адвокатской палаты города Москвы «За многолетнюю деятельность и высокое профессиональное мастерство в деле защиты прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц».

Сегодня Дымской Артем активно проводит онлайн-консультации в том числе и на бесплатной основе. Артем мечтает вывести юриспруденцию в нашей стране на качественно новый уровень, поэтому готов всячески способствовать этому и повышать юридическую грамотность у простого населения.