Челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский рассказал, что небрежное отношение к зубному протезу может привести к онкологическому процессу в полости рта. Достаточно не обращать должного внимания на постоянное натирание слизистой, чтобы патогенные клетки начали размножаться.

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По словам медика, любая хроническая травма, то есть та, которую никак не удается залечить (или по каким-то причинам ее и не лечат), может стать пусковым механизмом для развития рака, особенно во рту.

Малиновский привел в пример скол коронок или отлом зуба, которые травмируют язык. Постоянно натирать слизистую может также зубной протез.

Рак может появиться на любом участке полости рта — как на костной ткани, так и на слизистой. Особенно часто возникает рак губы.

Как отмечают стоматологи-имплантологи, обычная процедура по протезированию зубов может проблемой для людей с сахарным диабетом. Дело в том, что при этом распространенном нынче заболевании уровень глюкозы в крови все время повышен, и в первую очередь страдают капилляры, то есть самые мелкие кровеносные сосуды. С осложнениями в кабинете зубного врача сталкиваются около 10% диабетиков. Из-за протезирования могут появиться незаживающие раны и сильное воспаление, а это, как отмечалось выше, может привести к печальным последствиям.