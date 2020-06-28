Часто назначенные «на всякий случай» анализы не нужны и даже опасны. Если сомневаетесь в исследованиях, которые вам назначили, лучше подробнее расспросить врача.

Вот примеры вопросов:

— Можете подробнее рассказать, почему важно сделать этот анализ?

— Какие есть варианты диагностики?

— Как результаты анализов помогут нам в постановке диагноза и в лечении?

На самом деле, понять, что врач назначает лишние обследования, довольно сложно. Для этого надо в целом интересоваться этой темой.

Вот, например, Американская комиссия по профилактике заболеваний не рекомендует людям без риска сердечно-сосудистых заболеваний — ЭКГ, а женщинам до 50 лет — УЗИ молочной железы. Это исследования, с которыми можно найти что-то аномальное, но совершенно безобидное и начать беспокоиться, хотя оно того не стоит.

Или есть анализы, которые назначают с определенного возраста: маммография — женщинам от 50 лет и анализ кала на скрытую кровь — после 50 лет.

Анализ крови на онкомаркеры не покажет, есть ли рак, в мировой медицине его сдают для оценки реакции на лечение онкологии, а не для выявления бессимптомных опухолей. Поэтому эти тесты часто выдают ложноположительный результат.

Если для вас это новая информация, то самый верный способ отловить лишние обследования — всё-таки задавать вопросы. Это просто можно взять в привычку и не стесняться докапываться до врачей. Только делать это вежливо и уважительно, без подозрений в шарлатанстве.

Чтобы не испортить отношения, формулируйте свои вопросы как беспокойство:

— Я немного переживаю из-за такого количества анализов. Можете подробнее рассказать, как каждый анализ связан с моей проблемой и почему его важно сдавать?

Если врач нормально реагирует, искренне пытается объяснить, то, скорее всего, у него есть основания делать назначение. Если нервничает и торопится, то либо он просто нервничает и торопится, либо действительно назначает лишнее.