К качеству Macbook обычно у большинства нет никаких претензий, однако и в случае с этой техникой время от времени требуется ремонт. Даже такой серьёзный и затратный, как замена экрана. В каких случаях необходимо обратиться в сервис за данной услугой и на какие «симптомы» обратить внимание?

Разумеется, при появлении на экране трещин, особенно если они сильные и мешают обзору (либо изображение и вовсе исчезает), необходимость замены очевидна. Но порой картинка на экране не выводится без каких-либо видимых причин. Мы не роняли устройство и не били по экрану, но изображения всё равно нет. В этом случае необходимо провести диагностику и установить причину.

Сама же замена экрана на Macbook обычно разделяется на две категории:

Замена матрицы (самого экрана);

Замена дисплея в целом (с верхней крышкой).

В основном ремонтники предпочитают заменять сразу всё, так как это дешевле, чем возиться с одним только дисплеем. Естественно, за замену модуля целиком с клиента могут взять и вдвое больше, чем просто за матрицу. Не удивительно, что в сервисах настаивают на последнем. К счастью, найти адекватные сервисы ещё возможно.

Впрочем, часто работы нужно проводить в комплексе и заменять экран с крышкой. Часто так происходит со старыми моделями, на которые сложно найти отдельные матрицы. Также менять в комплексе требуется при повреждениях самой крышки.

Но самой важной причиной заменить экран целиком является проблема с подсветкой. Последняя может быть залита водой или деформирована иными способом. Обычно это проявляется в форме засветов, сильно мешающих работать на Macbook.

Важно отметить и то, что на относительно новых моделях используется технология Retina, что практически исключает качественную замену одной только матрицы. В некоторых местах возьмутся и за это, но обеспечить высокий уровень качества конечной сборки там наверняка не смогут.

Но какой бы ни была проблема с экраном Macbook, решать её необходимо только в сертифицированных сервисных центрах, избегая кустарные мастерские и прочие сомнительные места.