Лимфатическая система — большая сеть сосудов и узлов, которая играет важную роль в переносе лимфатической жидкости, иммунной функции, жидкостном гомеостазе, очистке и фильтрации крови.

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Лимфа участвует в процессе обмена веществ, ее задача состоит в том, чтобы очищать организм, защищать от инфекций, микробов и вирусов.

Как понять, что начались проблемы? Нарушения в движении лимфы приводят к отекам, варикозному расширению вен, гипертонии и другим заболеваниям. Например, такое распространенное нынче заболевание, как псориаз, связано с нарушение очистительных функций работы лимфы, ее загрязнением.

Очищается лимфа через желчный пузырь. Таким образом, заболевания желчного пузыря или печени — это прежде всего невозможность лимфатической системы справиться с работой.

При поражении лимфатической системы богатая белком жидкость может накапливаться в мягких тканях, что приводит к отекам одной или обеих конечностей либо других частей тела. Это состояние называется лимфатическим отеком.

Если кишечник и печень работают плохо, то интоксикация организма нарастает. В итоге лимфатические узлы могут не справляться с потоком токсинов и вредных веществ.

Самой распространенной причиной недостаточного дренажа токсинов, вредных веществ в суставах, тканях является отсутствие физических упражнений и мышечная слабость. Проблема в том, что лимфа должна двигаться вверх, против силы тяжести. Вот почему некоторые люди имеют опухшие ноги и лодыжки, особенно когда ведут сидячий образ жизни.

Самыми ярко выраженными проявлениями недостаточного дренажа являются чувство усталости, тяжесть в ногах, целлюлит, отеки, ослабление иммунной системы.