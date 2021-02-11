ВНЖ в европейских странах можно получить несколькими путями, в зависимости от того, есть ли недвижимость, работа или родственники за границей.
ВНЖ для иностранцев, готовых подтвердить финансовую независимость
Эта категория подходит тем иностранцам, которые не готовы делать инвестиции и не планируют жить в выбранной стране постоянно. Возможность получить ВНЖ есть в Австрии, Италии, Монако, Греции, Испании, Франции, на Кипре, и в Португалии.
Факторы, которые нужны для подтверждения:
- Сбережения и подтвержденный доход (активный и пассивный),
- Арендованное или купленное жилье в стране ВНЖ,
- Хорошая репутация ー отсутствие административных нарушений и судимости.
Эта категория не требует знания языка или покупки недвижимости в стране, можно свободно путешествовать по Евросоюзу, ВНЖ может получить вся семья.
Если получить вид на жительство в странах Европы, то через более пяти лет проживания можно подавать документы на гражданство.
ВНЖ для инвесторов и предпринимателей
Законодательство европейских стран приветствует получение желаемых документов за инвестиции. Это могут быть фонды, вклады, недвижимость и вложения в экономику. Суммы начинаются от €250 000.
Золотую визу готовы выдавать все выше перечисленные страны.
Бизнес иммиграция означает инвестиции в уже готовый бизнес, или создания что-то с нуля. Страны приветствуют создание компаний, которые регулярно будут платить налоги в бюджет страны.
Необязательно что-то покупать, можно зарегистрировать компанию. Но она должна быть не свежесозданной с небольшим первоначальным фондом, а соответствовать важным требованиям:
- Инновационность бизнеса. Компания должна подтвердить, что ее план развития в конкретной стране будет жизнеспособным, а главное, суметь выделиться на фоне фирм-конкурентов. Нужно доказать свою оригинальность.
- Финансы ー в европейских странах есть представление о минимальных суммах, необходимых для проживания и ведения бизнеса при конкретных условиях.
- Опыт ведения бизнеса — у того, кто подает заявку, должен быть необходимый предпринимательский опыт, и желательно ряд успешных завершенных кейсов.