ВНЖ в европейских странах можно получить несколькими путями, в зависимости от того, есть ли недвижимость, работа или родственники за границей.

ВНЖ для иностранцев, готовых подтвердить финансовую независимость

Эта категория подходит тем иностранцам, которые не готовы делать инвестиции и не планируют жить в выбранной стране постоянно. Возможность получить ВНЖ есть в Австрии, Италии, Монако, Греции, Испании, Франции, на Кипре, и в Португалии.

Факторы, которые нужны для подтверждения:

Сбережения и подтвержденный доход (активный и пассивный),

Арендованное или купленное жилье в стране ВНЖ,

Хорошая репутация ー отсутствие административных нарушений и судимости.

Эта категория не требует знания языка или покупки недвижимости в стране, можно свободно путешествовать по Евросоюзу, ВНЖ может получить вся семья.

Если получить вид на жительство в странах Европы, то через более пяти лет проживания можно подавать документы на гражданство.

ВНЖ для инвесторов и предпринимателей

Законодательство европейских стран приветствует получение желаемых документов за инвестиции. Это могут быть фонды, вклады, недвижимость и вложения в экономику. Суммы начинаются от €250 000.

Золотую визу готовы выдавать все выше перечисленные страны.

Бизнес иммиграция означает инвестиции в уже готовый бизнес, или создания что-то с нуля. Страны приветствуют создание компаний, которые регулярно будут платить налоги в бюджет страны.

Необязательно что-то покупать, можно зарегистрировать компанию. Но она должна быть не свежесозданной с небольшим первоначальным фондом, а соответствовать важным требованиям: