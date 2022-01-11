Блокноты бывают разными, они отличаются дизайном, внутренним наполнением, качеством и цветом обложки, другими характеристиками. Они и сегодня пользуются стабильным потребительским спросом, несмотря на то, что у многих есть современные смартфоны. Выбирая оригинальные блокноты на подарок или для личного пользования, рекомендуется обращать внимание на ряд факторов.

Полезные рекомендации при выборе блокнотов

Блокноты предназначены для заметок, ведения дел, планирования дня с целью не забыть о важной встрече, дате, событии и т.д. При покупке стоит учесть такие основные критерии:

известность бренда;

качество бумаги;

внутреннее наполнение;

обложка: материалы, плотность, цвет;

стилистическое оформление;

размеры;

функциональность;

наличие блоков с полезной информацией и пр.

Приобретая ежедневник, следует обратить внимание на дизайн, а по ссылке https://chickenart.com.ua/catalog/paper/datebook/color:oranzhevyj/ можно приобрести оригинальную записную книжку актуального оранжевого цвета по выгодной стоимости.

Важно учитывать и целевое назначение, это могут быть ежедневники или еженедельники с датированными или чистыми страницами, универсальные записные книжки, настольные планировщики для работы, планеры для планирования дня, тетради для заметок, альбомы для зарисовок для творческих натур и др.

Заслуженной популярностью пользуются блокноты Молескин итальянского бренда. Их ценят во всем мире за отличное качество, плотность обложки, эластичность закладки, округленные уголки страниц и твердый книжный переплет.

Преимущества настольных планингов

Перед тем, как купить планинг с доставкой, рекомендуется детальнее ознакомиться с его назначением и отличительными особенностями. Это популярная разновидность еженедельников, которые размещают на рабочем столе.

К другим особенностям относят следующее:

увеличенный формат по сравнению с классическим форматом;

практичность;

удобное применение;

стильный дизайн;

возможность грамотного планирования рабочей недели;

вместительность.

На выбор предлагаются настольные планировщики с датированными и чистыми страницами, с обложкой или без нее, но прочной подложкой.

Структура может быть рассчитана на 6 или 7 дней, учитывая специфику деятельности и занятость пользователя. Предусмотрено наличие блоков с полезной информацией и дополнительными отделениями для визиток.

Рекомендуется выбирать планинги с листами из плотной качественной бумаги, что позволит долгое время сохранить презентабельный вид планировщика. При этом страницы соединяются между собой при помощи пружины или клея.

Удобный планинг на рабочем столе позволит быстро оценить загруженность на неделю, легко вести записи и рационально использовать время. Это, в свою очередь, поможет не забыть о важной встрече, переговорах, событии, что отлично дисциплинирует и свидетельствует об ответственном подходе к рабочим обязанностям.