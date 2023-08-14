Популярность профессии “барбер” растет стремительно вверх. Многим нравится заниматься мужскими стрижками, находиться в сильной и брутальной атмосфере. Но для того, чтобы быть лучшим в любимом деле — нужно постоянно развиваться и учиться.

Мастерство не передается по генетике, его необходимо каждый раз оттачивать. Предлагаем сегодня поговорить о том, что нужно делать для того, чтобы стать золотым мастером. В статье вы найдете ряд правил, которые помогут вам в этом.

Кто такой барбер?

Барбер — это мужской парикмахер, только круче. Барберы работают в специфических салонах — барбершопах, которые отличаются от обычных парикмахерских. Мужчины ходят к барберам, да и в барбершопы в целом, не только ради стильного внешнего вида. А и еще за дружественной, брутальной и веселой обстановкой, которой не хватает на работе или дома.

Барбер в своем деле применяет довольно опасные инструменты — бритвы, поэтому мастер должен быть опытным и профессиональным. У вас уже должно сложиться мнение, что быть таким мастером нелегко, ведь нужно быть всегда в тонусе. Помимо острых лезвий и прочего инструментария, барберы применяют — масла, шампуни, бальзамы и профессиональные оборудования.

Что нужно делать барберу, чтобы повысить свое мастерство?

В 21 веке свои навыки можно улучшать разными способами — офлайн или онлайн. Практика является делом привычки, и если вы эту привычку ввели в свою профессиональную деятельность, то вы молодцы.

Как же приятно приходить к мастеру, который разбирается во всех вопросах, искусно орудует инструментами, дает годные и полезные советы и рекомендации и прочее. Что поможет повысить ваше мастерство? Школы, тренинги, онлайн-вебинары, лекции, практические курсы, мастер-классы.

Как проходит обучение в школах для барберов

Обучение в школах больше всего подойдет для новичков в деле барберства. Вас обучат следующим навыкам:

Базовым знаниям. Вы будете разбираться во всех видах стрижек и укладок. Пользоваться инструментами разного предназначения. Применять различные уходовые средства в работе.

После обучения в школе барберов вы сможете получить сертификат, который подтвердит вашу специализацию. К тому же, некоторые школы готовы помочь вам с дальнейшим трудоустройством или посодействовать в данном вопросе.

Мастер-классы для барберов

Мастер-классы будут полезны только тем, кто уже имеет базовые знания, так как информация достаточно сжатая. В чем преимущества мастер-классов для барберов:

Мастера передают свой профессиональный и богатый опыт начинающим специалистам. Возможность обучаться у других барберов. И как вариант, понять для себя окончательно “ваше или нет”.

Посещая мастер — классы вы сможете получить порцию новых навыков, знаний и подружиться с другими мастерами вашего общего дела. Обязательно записывайте полученную информацию в блокнот. Не думайте, что если у вас богатый опыт за плечами, то вам можно обходить стороной подобные мероприятия.

Самостоятельное обучение

В жизни человека ситуации могут быть разными — нет возможности посещать мастер-классы или поступать в школу. Не стоит отчаиваться или отступать от своей мечты. Самообучение станет вашим спасением в данной ситуации.

В интернете есть много полезных и качественных видеоуроков, лекций и прочего. Главное быть дисциплинированным и находить много обучающей информации в разной форме.

Между прочим, самообучение — это ваша первая ступень в длинном и интересном пути под названием “барбер”. Таким образом вы сможете подготовить себя к различным моментам, укорениться в своем желании и еще больше замотивироваться в деле.

Мы привели основные способы, которые помогут вам улучшить ваш навык в стрижке и в укладках. Будь то онлайн или офлайн форма обучения, вы должны стремиться только к росту. Барбер — это искусный мастер, который творит нереальные вещи. Клиенты всегда приходят к тем, кто блистательно себя ведет в салоне, кто показывает свой профессионализм и кто аккуратен в своем деле.

Если вы мечтаете или взять за цель стать барбером — делайте движения только вперед. Начните с самообучения или специализированной школы, а уже потом посещайте различные тренинги и мастер — классы. Клиенты всегда будут только у вас!