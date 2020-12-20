По словам американских ученых, цвет глаз может указывать на предрасположенность к различным заболеваниям.

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Например, черные или темно-карие глаза лучше защищены от ультрафиолета, чем, допустим, голубые, поэтому у их обладателей риск рака глаз или кожи меньше. Чем темнее цвет глаз, тем больше человек защищён от ультрафиолета.

Однако, по словам ученых, люди с темными глазами склонны к болезням крови. Кареглазые люди склонны к проблемам с пищеварением и дыханием, а еще у них понижен болевой порог и довольно часто нарушен обмен веществ.

Зеленоглазые, напротив, имеют высокий болевой порог и менее других склонны к депрессии. Люди с голубыми или серыми глазами, кроме того, что чувствительны к ультрафиалету, склонны к зависимости от алкоголя, отмечают исследователи.

Вообще, по глазам можно легко определить довольно серьезные патологии. Например, о том, что у них может развиваться диабет, люди часто узнают на приеме у офтальмолога.

По глазам можно определить и болезнь Вильсона-Коновалова. Для нее характерно появление золотого ободка вокруг радужки.

Гипертонию тоже видно «по глазам». А еще — нейрофиброматоз. В глазах такая патология находит свое отражение в виде узелков на радужке.