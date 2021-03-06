Ученые практически с начала пандемии говорят о том, что коронавирус является загадочной болезнью и еще преподнесет немало сюрпризов. Одна из его особенностей состоит в том, что одни люди болеют вообще без симптомов, другие практически сразу оказываются в реанимации, а третьи вроде бы выздоравливают, но болеют настолько тяжело, что потом не могут избавиться от побочных эффектов месяцами.

пробирки

Можно ли по каким-то факторам предсказать, как будет протекать болезнь? Американские ученые выявили ряд биомаркеров, связанных с активацией лейкоцитов и ожирением. Именно они могут стать ранними индикаторами тяжелой формы COVID-19.

Ранее были выявлены возможные индикаторы тяжелой формы коронавируса. Речь идет о цитокинах. Цитокины играют важную роль в работе иммунной системы, но при гиперцитокинемии они активируют иммунные клетки в очагах воспаления, что приводит к высвобождению все новых порций цитокинов. Такой замкнутый круг приводит к разрушению тканей и может закончится смертью.

Однако до сих пор ни один маркер не мог предсказать, какие пациенты с COVID-19 в конечном итоге станут тяжелыми до появления клинических признаков.

Для нового исследования исследователи делали скрининг нескольких белков в крови — для анализа образцов, взятых у ста пациентов, которые в дальнейшем будут болеть по-разному. Во всех случаях образцы крови собирали в первый день госпитализации.

Ученые обнаружили, что пять белков крови были повышены у пациентов, которые позже стали тяжелыми. Эти белки связаны с ожирением и активацией лейкоцитов. Таким образом, по анализу крови можно предсказать с высокой долей вероятности, что конкретный пациент может стать «тяжелым» и принять меры.