Болезнь — довольно энергозатратное занятие, хотя на первый взгляд так и не кажется.

При коронавирусе в целом работают те же рекомендации по питанию, что и при обычном ОРВИ. Хотя аппетит может падать, все равно обязательно нужно кушать. Во время болезни затраты энергии куда больше, чем кажется.

Организм тратит много сил на борьбу с инфекцией, поэтому питание и питьевой режим очень важны. Пить лучше теплую жидкость. Это может быть вода, компоты, отвары шиповника или трав, морсы.

Сахар лучше не добавлять, но если кушать совсем сложно, напротив, рекомендуется положить в напиток мед или сахар. В целом же во время болезни употребление сладкого советуют сокращать.

Для поддержания сил даже при плохом аппетите и трудностях с глотанием, можно использовать питательную жидкую пищу. Прежде всего, это бульон. Рекомендуется чуть остудить его и добавлять поменьше соли. В остальном можно экспериментировать: кроме куриного бульона, можно попробовать говяжий или овощной.

Хорошо подойдут для питания больного жидкие каши на воде или молоке, картофельное пюре, тертые яблоки и морковь. Можно готовить или покупать детское питание.

Многие супы, овощные или мясные блюда можно пюрировать с помощью блендера. Правда, стоит быть осторожнее с маленькими кусочками, предпочтительнее однородная текстура: если больной внезапно закашляет, он может поперхнуться. Если кашля нет, можно измельчать практически любые блюда по желанию больного.

Ранее был назван новый симптом коронавируса.