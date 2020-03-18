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Опрошенные ТАСС психологи посоветовали людям, которые тревожиться из-за ситуации с коронавирусом, сохранять режим дня и думать о долгосрочных целях.

Психологи объяснили, что на людей влияют не только новости о раскупленной гречке и росте цен на антисептики, но также резкая перестройка рутины при переходе на удаленку, ощущение утраты контроля над жизнью и сокращение личных контактов.

Социальный психолог Алексей Рощин предупредил, что постоянное отслеживание новостей о коронавирусе сделает человека лишь тревожнее. Специалисты советуют следить за новостями из одного источника и пользоваться для этого ноутбуком, а не телефоном. Людям, оказавшимся на карантине или на удаленке, стоит постараться сохранить режим дня.

Рощин подчеркнул, что самое страшное во время пандемии — слишком сконцентрироваться на себе, личных переживаниях и страхах.

«Если вы начнете думать о других — вы выйдете из состояния паники», — заверил он.

Психолог Александр Колмановский предложил посмотреть на свою жизнь с точки зрения «социальной позитивности» и подумать о том, какую пользу ваша работа приносит другим людям.

Рощин отметил, что в голове стоит держать долгосрочные планы — выучить иностранный язык, накопить деньги на путешествие, закончить ремонт.

«Это контринтуитивное предложение, поскольку все наше окружение подталкивает к тому, чтобы забыть про долгосрочное и начать суетиться… а стоит как раз начать делать что-то, что подсознательно будет вам говорить, что вы еще собираетесь здесь жить долго», — подчеркнул он.

Психологи заверили, что примерно через пять-семь дней любая ситуация начинает восприниматься как норма и уровень стресса спадает.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го вирус охватил все континенты. С самыми масштабными эпидемиями после Китая столкнулись Южная Корея, Италия и Иран.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 199 тысяч человек. Жертвами вируса стали 7 979 человек, а излечились почти 82 тысячи человек.

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