Среди сегментов рынка сфера услуг одна из востребованных. Многих интересует вопрос — возможно ли открыть с нуля салон красоты.

Важные моменты, на которые стоит обратить внимание

Проанализировать работу успешных конкурентов. Узнать, какие требования к оборудованию, инструментам, помещению и различным вспомогательным материалам. После открытия салона постараться «обрасти» постоянными клиентами. Увеличение стоимости услуг делать постепенно — к новому салону не сразу приходит доверие. Подумать о типе предприятия — эконом или элит-класса. Взять на заметку автоматизацию работы.

Не забывать о налоговой, СЭС, пожарной и прочих учреждениях, контролирующих работу.

Какой тип салона выбрать?

Стандартов нет, но выделяют 3 типа:

Бюджетный, где главная фишка — невысокая цена. Располагают в тихих дальних районах города, предоставляют стандартный пакет услуг: стрижка, завивка, окраска. Маникюр и педикюр тоже входят в перечень. Сюда стекаются клиенты, которым 500 рублей недорого. Бизнес-салон красоты. Ассортимент услуг расширен дополнительными процедурами:

массаж;

уход за волосами;

солярий;

сервис по уходу за проблемными ногтями.

Располагают в торговых центрах, районах города престижного характера. Дизайнеры уделяют внимание эстетике, оборудование дорогое, косметика профессиональная. Но цены за услуги от 1000 и выше рублей. С клиентами дело обстоит хуже, чем в экономных предприятиях.

Премиум-салоны. Таких учреждений единицы. Пользуются услугами те, кто хочет победить на каком-либо конкурсе. Тут много профильных специалистов. Сервис обслуживания высокий, все стоит очень дорого: стрижка одна только 3000, а ведь нужны и другие процедуры.

Факторы, влияющие на рентабельность учреждения

Место, где в дальнейшем будут оказываться услуги. Выбор помещения: аренда или выкуп брошенной квартиры. Спальный район или торговые центры. Удобство подъезда личным или общественным транспортом. Отсутствие в ближайшем радиусе конкурентов с именем. Учёт требований нормативных документов по формату площади для работников и клиентов. Наличие элементарных инженерных коммуникаций, без которых учреждение просто не откроют: свет, вентиляция, горячая и холодная вода, санузел.

Из этого следует, что для бюджетного заведения достаточно 50 квадратов, а для салонов более высокого класса — от 100.

Нюансы по аренде

Наметив подходящее помещение для салона, придётся получить разрешительные документы различных инстанций. Если таковых не будет, местная администрация не позволит открывать предприятие для желающих быть красивыми и ухоженными. Пожарные и СЭС предприятия не раз посетят помещение, чтобы убедиться, что неприятности клиентам не грозят.

Окупаемость вложенных средств приходит не ранее, чем через три года, так что над прибылью придётся хорошо потрудиться.

Список документов для открытия салона красоты любого типа

Окончательное заключение санэпидстанции по выполнению необходимых требований. Заключение МЧС о том, что кабель и розетки в порядке — пожара не может произойти. Разрешение от местной администрации на основе двух предыдущих.

Кроме всего прочего, необходим проект, с указанием мелочей, касающихся любой зоны салона.

Также важны ряд лицензий, среди которых:

медицинская, если будут услуги с повреждением кожи — тату на разных местах тела;

регистрация оборудования при наличии сертификатов;

работники должны предоставить документы на выполнение тех или иных услуг, в том числе и медицинский документ;

для ИП необходимо наличие диплома медика — это касается салонов красоты с услугами медицинского характера.

Учредители должны иметь опыт медицинского работника от 3 лет, лучше — 5.

На заметку. Каждый салон красоты обеспечивается уголком для клиентов: столик, кресла, журналы с примерами стрижка, причёсок. В элитных салонах предлагают чай или кофе.

Бюджет открытия салона

Зависит от типа, размещения, региона.

Эконом салоны можно открыть имея всего 1 млн. рублей.

Бизнес-салоны потянут денег побольше — до 3 млн. рублей.

Премиум-салоны — до 10 млн. рублей.

На первых порах не лишним будет организовать продажу профессиональных косметических средств. В дальнейшем этот вид дополнительного заработка тоже пригодится.