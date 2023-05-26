Городской парк, берег реки, лес — любимые места для пикников в теплую погоду. Первое, что отдыхающие вносят в список необходимого при организации выходного, — еда и напитки. Но чтобы провести время по-настоящему весело, нужно продумать досуг детальнее. Особенно, если с вами едут дети.

Ненавязчивое музыкальное сопровождение

Музыка — это залог атмосферы любой вечеринки на свежем воздухе. Транслировать плейлист с любимыми хитами поможет блютуз-колонка, которая работает на аккумуляторе 10–12 часов без подзарядки. Компактные девайсы выдают чистый и мощный звук. Они подключаются к телефону, планшету или ноутбуку беспроводным способом, заметно усиливая акустику.

Активные и настольные игры

Пока главный мангальщик компании занят приготовлением шашлыка, остальные могут перейти к развлечениям. Хороший выбор — популярные игры с несложными правилами, которые нравятся всем:

«Крокодил»;

«Мафия»;

«Кто я?»;

«Правда или действие».

Если место позволяет, можно поиграть в мини-футбол, волейбол или бадминтон. Компании, которая предпочитает пассивный отдых, понравятся настольные игры с карточками. Выбрать головоломку, квест, юмористическую или пикантную викторину для взрослых удобно на сайте Алло, где представлен широкий выбор развлекательных товаров.

Тематический досуг

Отдых на природе можно разделить на две части: основное занятие, а потом застолье. Так, с конца весны после обильных дождей в лесах начинается сезон для любителей тихой охоты. Кладите в багажник корзинку и отправляйтесь за белыми грибами, маслятами и опятами. Даже если улов будет небогатым, времяпровождение на свежем воздухе в хорошей компании оставит массу впечатлений. Плюс ко всему, в зеленом лесу можно устроить отличную фотосессию.

Тем, кому повезло жить недалеко от водоема, стоит хотя бы раз отправиться на рыбалку. Отсутствие необходимых снастей не должно останавливать. Существует масса организованных мест, где удочки дают в аренду. Наживку можно купить там же. Обычно рыбу специально прикармливают, чтобы каждый гость ушел с добычей. При желании карася, судака или окуня вам почистят, пожарят и подадут в беседку как главное блюдо вечера.

Одно из самых популярных развлечений на открытом пространстве — экстрим-спорт:

Совершите сплав на рафтах по Южному Бугу, Десне и карпатским рекам.

Перевоплотитесь в скалолаза и покорите высокий горный хребет.

Погрузитесь под воду с аквалангом и познакомьтесь с глубинными обитателями Черного моря или местного озера.

Если не готовы к таким экстремальным занятиям, закажите пешеходную экскурсию по живописным или историческим местам.

Чтобы на следующий день не ощутить неприятных последствий отдыха, не забудьте о головном уборе, солнцезащитном креме и спрее от комаров. И самое главное — поблагодарите природу за прекрасный выходной и уберите за собой весь мусор.