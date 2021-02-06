По словам известнейшего детского онколога Ольги Желудковой, самые ранние признаки онкологии у детей могут выявить внимательные родители. Они видят, чувствуют, что с ребенком происходит что-то не то.

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Речь идет о внезапном появлении косоглазия (иногда оно проявляется время от времени), ухудшении походки, головной боли. У ребенка вдруг появляется рвота на постоянной основе, меняется аппетит и вкусовые пристрастия. Купая малыша, мать или отец могут заметить, что у него увеличился живот или появились какие-то опухоли.

Даже если у ребенка ничего не болит, внимательные родители бьют тревогу, идут к врачу и проходят необходимое обследование. Желудкова подчеркивает, что диагностика сейчас очень хорошая, и диагноз врач поставит в 99% случаев.

Ее коллега Владимир Поляков отмечает, что у детей при развитии рака может появиться вялость, плаксивость, снижение массы тела, наблюдается снижение тургора кожи, бледность. Также при наличии опухоли могут появиться хромота, тошнота и рвота по утрам, головные боли.

Если говорить о детском раке, то злокачественные заболевания крови составляют 45%, при этом острый лимфобластный лейкоз составляет до 30%. Остальные 55% составляют опухоли, развившиеся не из клеток кроветворной системы. Среди них преобладают нефробластомы, мягких тканей, кости, печени, щитовидной железы, глаза.