На развитие рака легких может указывать состояние пальцев и ногтей, сообщили эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

пальцы

Рак легких считается одним из самых опасных видов заболевания, так как на ранних стадиях его очень трудно обнаружить. Кашель, боль в груди, мокрота, хрипы, появляются довольно поздно.

Медики рассказали о нестандартном признаке рака легких. Из-за опухоли в легких могут вырабатываться гормоноподобные химические вещества. Из-за этого к конечностям, в особенности к тканям на кончиках пальцев, устремляется больше крови и жидкости. Это может привести к увеличению или утолщению пальцев.

Таким образом, определить развитие рака легких можно по изменившемуся состоянию пальцев, отмечают эксперты.

Показательным становится и состояние ногтей: кожа вокруг них становится слишком блестящей. Если посмотреть на ногтевые пластины сбоку, можно заметить необычную выпуклость.

Эти симптомы не всегда указывают на рак легких, иногда они говорят о хронических легочных инфекциях или пороке сердца, подчеркивают медики.

Ранее эксперты Cancer Research UK говорили, что одним из признаков рака лёгкого может быть изменившееся состояние запястий и лодыжек.

– Предупреждающий знак, на который всегда следует обращать внимание, – это опухшие лодыжки и запястья с болевым синдромом, – отмечается в исследовании.

Такое явление может указывать на гипертрофическую лёгочную остеоартропатию (ГЛОА). Этот патологический процесс развивается, как правило, в связи с тяжёлым хроническим заболеванием лёгких. Более 90% случаев ГЛОА обусловлено злокачественным процессом.