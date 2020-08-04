Как утверждают японские ученые из Государственного центра международных медицинских исследований, по анализу мочи можно определить, вызовет ли коронавирус тяжелую форму COVID-19.

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Они изучали, как связана концентрация маркеров повреждения почек — белков L-FABP, содержащихся в моче при низком поступлении кислорода, с изменениями симптомов пациентов с COVID-19, изначально протекавшим у них в легкой форме. Был протестирован 41 человек.

Установлено, что из 13 пациентов с повышенной концентрацией L-FABP в моче восемь почувствовали себя хуже уже в течение недели, а двум из них понадобилась вентиляция легких. Известно, что для коронавируса в тяжелой форме характерна кислородная недостаточность.

У 28 человек с не превышающей норму концентрацией этого белка в моче симптомы не ухудшились.

Напомним, главные симптомы коронавируса, — высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость. Возможны тошнота, рвота и диарея.

Как недавно выяснили ученые из США, главными переносчиками коронавируса являются дети до пяти лет.

В России за время пандемии выявили около 850 000 случаев COVID-19, более 14 000 человек умерли.

Как сообщалось ранее, международная группа ученых выяснила, почему при COVID-19 пропадает обоняние.