Не хватает денег до зарплаты, сломался ноутбук, нужно обновить гардероб, собираетесь уходить на день рождения к другу? Внезапные проблемы ведут к непредвиденным затратам. Даже когда вы тщательно планируете свой бюджет, в нем всегда найдутся «дыры», нуждающиеся в дополнительных финансовых вливаниях. Оформить кредит на долгий срок – действенный способ разрешения подобной ситуации.

Какие преимущества кредита на долгий срок?

Решение о выдаче принимается в течение 10-15 минут.

Кредиты предоставляются на любые цели.

Оформление производится без залогового имущества, поручителя и разных справок.

Даже если у вас уже есть кредит, другой вам выдадут без проблем.

Ссуда ​​выдается только в национальной валюте – вы не рискуете оказаться в долговой яме из-за колебаний курса.

Денежные средства зачисляются непосредственно на карточку.

Рынок МФО

На финансовом рынке успешно функционирует более 200 микрокредитных финансовых организаций, предоставляющих своим клиентам онлайн кредиты на карту. Получить ссуду при обращении к ним легко, в отличие от банковских учреждений и ломбардов. Чтобы взять заемные средства, достаточно паспорта, ИНН, компьютера или смартфона со свободным доступом в Интернет. Если хотите взять долгосрочный кредит онлайн на выгодных для себя условиях – обращайтесь в МФО.

МФО — надежный партнер, оказывающий финансовую поддержку людям, нуждающимся в деньгах. Кредит на карту онлайн в лучше взять в микрофинансовой организации, поскольку:

Процесс оформления ссуды понятен каждому — с помощью калькулятора выбираете размер и срок действия кредитного договора, заполняете заявку, указывая необходимую личную информацию, и через 5 минут получаете решение о предоставлении ссуды.

Кредит на карту вы получаете практически сразу, после одобрения заявки. Ответ приходит на e-mail, указанный вами при регистрации, а также в виде SMS на смартфон.

Подать заявку и получить ответ можно круглосуточно. Деньги на карту онлайн в Чернигове будут засчитаны сразу же.

Не беспокойтесь, что вашей личной информацией могут воспользоваться злоумышленники. Все данные наших клиентов надежно защищены протоколами безопасности.

Дополнительных платежей мы не взимаем. Комиссию могут принимать только терминалы самообслуживания, а также кассы банковских учреждений за внесение ежемесячного платежа по кредиту.

Оформить займ онлайн с помощью МФО могут все в возрасте от 18 лет, владеющие паспортом, индивидуальным налоговым номером и банковской картой — без справки о заработной плате, залоговом имуществе и поручителях. Микрозаймы одинаково доступны как студентам, так и людям пенсионного возраста, мамам в декрете, безработным.

При первом обращении к нам за использование кредитными средствами заемщики платят только 0,01 % в день от суммы. На повторный кредит действует скидка по бонусной программе. При этом растет максимальная сумма ссуды.

Как получить долгосрочный займ?

Чтобы взять быстрый займ на долгий срок в МФО предлагает сделать лишь несколько шагов: