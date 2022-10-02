Не хватает денег до зарплаты, сломался ноутбук, нужно обновить гардероб, собираетесь уходить на день рождения к другу? Внезапные проблемы ведут к непредвиденным затратам. Даже когда вы тщательно планируете свой бюджет, в нем всегда найдутся «дыры», нуждающиеся в дополнительных финансовых вливаниях. Оформить кредит на долгий срок – действенный способ разрешения подобной ситуации.
Какие преимущества кредита на долгий срок?
- Решение о выдаче принимается в течение 10-15 минут.
- Кредиты предоставляются на любые цели.
- Оформление производится без залогового имущества, поручителя и разных справок.
- Даже если у вас уже есть кредит, другой вам выдадут без проблем.
- Ссуда выдается только в национальной валюте – вы не рискуете оказаться в долговой яме из-за колебаний курса.
- Денежные средства зачисляются непосредственно на карточку.
Рынок МФО
На финансовом рынке успешно функционирует более 200 микрокредитных финансовых организаций, предоставляющих своим клиентам онлайн кредиты на карту. Получить ссуду при обращении к ним легко, в отличие от банковских учреждений и ломбардов. Чтобы взять заемные средства, достаточно паспорта, ИНН, компьютера или смартфона со свободным доступом в Интернет. Если хотите взять долгосрочный кредит онлайн на выгодных для себя условиях – обращайтесь в МФО.
МФО — надежный партнер, оказывающий финансовую поддержку людям, нуждающимся в деньгах. Кредит на карту онлайн в лучше взять в микрофинансовой организации, поскольку:
- Процесс оформления ссуды понятен каждому — с помощью калькулятора выбираете размер и срок действия кредитного договора, заполняете заявку, указывая необходимую личную информацию, и через 5 минут получаете решение о предоставлении ссуды.
- Кредит на карту вы получаете практически сразу, после одобрения заявки. Ответ приходит на e-mail, указанный вами при регистрации, а также в виде SMS на смартфон.
- Подать заявку и получить ответ можно круглосуточно. Деньги на карту онлайн в Чернигове будут засчитаны сразу же.
- Не беспокойтесь, что вашей личной информацией могут воспользоваться злоумышленники. Все данные наших клиентов надежно защищены протоколами безопасности.
- Дополнительных платежей мы не взимаем. Комиссию могут принимать только терминалы самообслуживания, а также кассы банковских учреждений за внесение ежемесячного платежа по кредиту.
- Оформить займ онлайн с помощью МФО могут все в возрасте от 18 лет, владеющие паспортом, индивидуальным налоговым номером и банковской картой — без справки о заработной плате, залоговом имуществе и поручителях. Микрозаймы одинаково доступны как студентам, так и людям пенсионного возраста, мамам в декрете, безработным.
- При первом обращении к нам за использование кредитными средствами заемщики платят только 0,01 % в день от суммы. На повторный кредит действует скидка по бонусной программе. При этом растет максимальная сумма ссуды.
Как получить долгосрочный займ?
Чтобы взять быстрый займ на долгий срок в МФО предлагает сделать лишь несколько шагов:
- Зарегистрироваться в МФР.
- Выбрать размер и срок кредита, используя онлайн калькулятор.
- Заполнить анкету, предоставив все данные.
- Отправить заявку и дождаться ее обработки.
- Получить заемные денежные средства на свою карту.