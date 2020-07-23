директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Ранее в США предложили выкупить у Анкары ЗРК С-400 и решить таким образом противоречия между США и Турцией.

«Расцениваем это как очередное проявление линии США на достижение своих узкокорыстных целей путем давления, открытого шантажа и даже откровенных угроз вместо честного диалога за столом переговоров. Причем, как мы видим на данном примере и во многих других эпизодах, Вашингтон патологически не приемлет проведение кем-либо подлинно независимой, сообразно собственным интересам, внешней политики – будь то Россия или даже ближайшие союзники по НАТО», – сказал Пилипсон.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, которые вызвали кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Турция начала новые испытания С-400 против F-16.

А из короткого аудиоролика ниже вы узнаете, почему ЗРК С-300 и С-500 наводит страх на НАТО.

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