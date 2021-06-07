Во-первых, вам нужно будет собрать всю возможную информацию о вашей существующей системе. Вы можете попросить профессиональную команду сделать расчеты автополив цена или провести первоначальное расследование самостоятельно.

Вам потребуется:

Свяжитесь с местными коммунальными службами, чтобы определить критически важные подземные трубопроводы или другие объекты до того, как начнется копание. Повреждение муниципальной собственности, когда вы начнете копать, вызовет серьезные проблемы, поэтому сначала позвоните по этому номеру.

Копайте вокруг оросительных головок, чтобы они были хорошо видны

Включите вашу текущую систему и наметьте, где находятся все существующие точки полива или головки.

Вы можете разместить флажки, конусы или любые другие маркеры, чтобы показать, где они все находятся.

Чем может помочь профессиональная ирригационная компания?

Лучше всего попросить специалиста обновить за вас, особенно если вы работаете с большой площадью, такой как гольф или недвижимость.

Компания, которую вы нанимаете, чтобы помочь вам обновить вашу систему, проведет аудит орошения. Компания проведет несколько тестов, прежде чем сообщит вам, что необходимо для улучшения вашей системы.

Они будут:

Соберите информацию о вашей текущей системе

Убедитесь, что существующие оросительные системы работают оптимально.

Проанализировать уникальные требования к системе водоснабжения и орошения объекта.

Составьте график эффективного полива участка в зависимости от наличия воды и точных потребностей участка.

Рекомендовать системы обслуживания, которые сохранят надежность и эффективность ирригационной системы.

Составьте смету для требований к модернизации системы орошения вашего конкретного участка.

Они также дадут вам оценку того, сколько воды и денег вы сэкономите, используя умную систему.

Затем группа решит любые проблемы обслуживания вашей текущей системы, несовместимые с новой системой. Группе может потребоваться обновить часть существующего оборудования.

Как только все это будет сделано, ваша ирригационная компания приступит к настройке вашей интеллектуальной системы.

Они будут делать следующее:

Замените старые оросительные головки на умные, включая умные датчики

Оберните кольцо вокруг новых головок, чтобы защитить их от садовых инструментов, таких как газонокосилка.

Отключите и замените указанный таймер новым интеллектуальным таймером или интеллектуальным контроллером оросителя. Эта привязанность самая важная. Это устройство, которое соберет все необходимые данные для обеспечения эффективного орошения.

Затем компания подключит контроллер к вашей системе Wi-Fi дома или в поместье, чтобы можно было управлять настройкой и управлять ею удаленно.

Сколько стоит установка интеллектуальной системы орошения?

Стоимость зависит от того, насколько велика ваша площадь и какие особенности вам требуются. Лучше всего обратиться в ирригационную компанию, чтобы оценить ваши требования и составить индивидуальное предложение.