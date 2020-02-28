Пассажиры самолетов опасаются, что могут заболеть в путешествии во время сезона гриппа и продолжающейся вспышки коронавируса. К тому же недавнее исследование, проведенное в Массачусетском технологическом институте, тоже не внушает оптимизма.

Ученые выяснили, что только около 20% людей в аэропортах имеют чистые руки. Подразумевается, что они их мыли водой с мылом как минимум 15 секунд в течение часа. Также исследователи обнаружили, что если около 60% посетителей аэропорта имеют действительно чистые руки, это помогает замедлить распространение заболевания на целых 69%.

Конечно, вы не можете контролировать действия других пассажиров. Но в ваших силах перед вылетом авиалайнера принять меры предосторожности, которые значительно снизят риск заболеть коронавирусом и гриппом.

Используйте антибактериальные салфетки



Перед рейсом купите пакет антибактериальных салфеток со спиртом, чтобы вытереть все предметы, находящиеся в вашем личном пространстве. Продезинфицируйте стол для подносов, подлокотник, замок ремня безопасности, вентиляционные отверстия и регулятор кондиционирования, кнопку вызова бортпроводника.

Специалист по инфекционным заболеваниям Университета штата Огайо Дебра А. Гофф утверждает, что обеззараживание областей наибольшего скопления микробов – верный способ минимизировать риск заражения. Эксперт советует: если вы почувствуете желание быть щедрым, раздайте салфетки соседям. Ведь чем чище окружающие вещи, тем лучше для всех пассажиров.

Возьмите в полет свой чехол на сиденье



Независимо от того, летите вы в салоне бизнес-класса или эконом, антибактериальные салфетки не помогут, если речь идет о мягких креслах. Для путешествия лучше запастись собственными многоразовыми чехлами.

Кроме того, исследование чистоты самолета, проведенное в 2018 году, показало, что подголовники сидений могут быть самыми загрязненными поверхностями в самолете. Причем некоторые тесты дали положительный результат на бактерии Escherichia coli (кишечная палочка). Согласитесь, сейчас есть веские причины путешествовать на своих условиях и под собственной защитой.

Будьте осторожны с тем, чего вы касаетесь



Не спешите в самолете сразу создавать себе комфорт, например, выдвигать стол, использовать для своих вещей и продуктов карман на спинке сиденья напротив. Держите личные вещи при себе, если это возможно. Поскольку карманы спинок сидений трогают десятки пассажиров, высока вероятность, что они содержат наибольшую концентрацию микробов в самолете.

Согласно новым исследованиям Университета Эмори (США) самые безопасные места в авиалайнере находятся возле окна. Дело в том, что респираторные заболевания, такие как коронавирус, обычно распространяются на человека, вступившего в контакт со слюной или слизью инфицированных людей (слизь – секрет органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и пр.).

Капли от чихания или кашля попадают на поверхности столов, расположенных на спинках передних сидений, или подлокотников и потенциально могут заразить находящегося поблизости пассажира. Путешественники, которые сидят на креслах около окна, меньше взаимодействуют с попутчиками в самолете, помимо тех, кто размещен в двух рядах от них. Так минимизируется шанс на общение с инфицированным человеком, делают выводы эксперты, проводившие исследования