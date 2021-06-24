Двери входные металлические представлены большим разнообразием моделей, так что можно и растеряться при выборе. Всегда хочется приобрести надежную конструкцию, которая точно защитит не только от злоумышленников, но также холода, посторонних звуков. Компания Cortez предлагает большую коллекцию металлических входных дверей. В данной статье консультанты сделают небольшой обзор моделей, в том числе бронированных и двустворчатых, чтобы упростить работу для покупателей.

Надежные входные двери на металлическом каркасе

Пластик, дерево и прочие материалы существенно уступают по эксплуатационным характеристикам металлическим дверным полотнам. Металл обладает отличной устойчивостью против температурных перепадов, коррозии, конденсата. Надежные входные двери на металлическом каркасе можно приобрести по доступной стоимости, если выбрать простые по дизайнерскому решению модели.

Чтобы добиться отличной теплоизоляции, стоит отдать предпочтение моделям с многослойным утеплителем. Достаточно от четырех слоев, чтобы избежать тепловых потерь в теплое и холодное время года. Наполнители предпочтительнее разной структуры, чтобы также осуществлялась отличная защита от посторонних звуков. Надежными должны быть уплотнительные контуры, количество которых оптимально 3-4.

Бронированные входные двери и их особенности

Для производства бронированных входных дверей используются не просто металлические листы, а холоднокатаная сталь толщиной 1,5-2 мм. Дополнительно полотно усилено ребрами жесткости, которые располагаются вертикально. Итого толщина бронированного дверного полотна составляет от 70 до 85 мм и больше.

Модели данного класса могут быть глухими, а также со вставками из стекла. Бронированные дверные полотна подходят в качестве квартирных, а также уличных. Для обшивки чаще всего используются панели МДФ, за счет чего конструкция обладает эстетичным внешним видом.

Двустворчатые входные двери

Двустворчатые входные двери представляют собой конструкции среднего и большого размера, в которых равноценно раскрываются обе половинки. Современный ассортимент позволяет приобрести роскошные дверные полотна данного типа, которые станут настоящим украшением любого частного дома или коттеджа. Двустворчатые модели актуальны для проемов шириной более 110 см. Если нет необходимости в эксплуатации обеих створок, то одну из них можно зафиксировать посредством шпингалета.