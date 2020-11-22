По словам Александра Аметова, завкафедрой эндокринологии РМА непрерывного образования, точное количество пациентов с сахарным диабетом в нашей стране до сих пор неизвестно. По официальным данным — около пяти миллионов, в реальности — в два раза больше.

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Аметов рассказал о любопытном эксперименте. На улице случайным прохожим предлагали измерить уровень сахара в крови. Выяснилось, что некоторые люди понятия не имели, что у них уже есть диабет.

Дело в том, что это смертельно опасное заболевание развивается медленно и на первых порах незаметно, однако нет ни одного органа, который бы не страдал от повышенного уровня сахара. Особенно сильно страдают сосуды.

Если не контролировать сахар, это может привести к печальным последствиям. И если раньше сахарный диабет второго типа был уделом людей в возрасте, то сегодня его находят у молодежи и даже подростков.

Норма сахара в крови у взрослого натощак — от 3,3 до 5,5 ммоль/л, несмотря на то, что по некоторым данным нормальным можно считать значение до 7,5. Все, что выше 5,5 ммоль/л, требует корректировки.

Что должно стать поводом для визита к эндокринологу. Начало болезни может проявляться постоянной жаждой, сухостью и зудом кожи, усталостью, частым мочеиспусканием, медленным заживлением ссадин, болью, жжением и покалываниям в ногах. Могут начаться проблемы со зрением.

Теперь о факторах риска. Первое: если им страдают родители, бабушки или дедушки, то есть генетический. Второе: лишний вес.

Напомним, что диабетики, как правило, очень тяжело переносят коронавирус. Это связано, в том числе, с тем, что у них повреждены сосуды, а ковид известен повышенным тромбообразованием.