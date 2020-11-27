«Положительной» особенностью коронавируса является тот факт, что большинство детей переносят его без симптомов или в виде обычного вирусного заболевания. Есть исключения (так называемые атипичные последствия), но они очень редки.

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По словам гематолога Алексея Масчана, у дошкольников, то есть у малышей до семи лет, наблюдается нулевой процент летальных исходов. С десяти до двенадцати лет — примерно 0,2 процента.

Медик подчёркивает, что каких-либо специальных лекарств, лечащих именно коронавирус, не существует (или пока не существует). Применение препаратов типа Арбидола, Кагоцела, Ингаверина, Интроферона Масчан назвал «бредятиной», «плацебо» и «лишней тратой денег».

Если говорить о противовирусных препаратах, то их всего два, но, как уже сообщалось, они не дали того эффекта, на который рассчитывали медики.

Если ребёнок заболел коронавирусом, то нужно лечить не болезнь, а симптомы. Если он кашляет — лечим кашель (лекарства назначает врач), если поднялась высокая температура — сбиваем её.

По данным Роспотребнадзора, самыми частыми симптомами коронавируса у детей являются температура и кашель. Иногда бывают проблемы с желудком, причём при отсутствии симптомов ОРЗ — изолированное поражение желудочно-кишечного тракта, — но всего у двух процентов маленьких пациентов.

Что касается главного признака коронавируса (потеря обоняния), то у детей он не показателен, так как они обычно не могут толком объяснить, что с ними происходит.