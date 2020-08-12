Первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса, которую разработали в России, назвали «Спутник V2, сообщается на официальном сайте препарата.

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— В 1957 году успешный запуск СССР первого космического спутника активизировал космические исследования во всем мире. Благодаря этому сравнению вакцина получила название «Спутник V», — говорится в сообщении.

Сейчас в мире разрабатывают более 160 вакцин против коронавируса.

Президент Владимир Путин во вторник сообщил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Речь идет о разработке НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Испытания прошли в июне-июле.

Первые партии вакцины выпустят в течение двух недель, объявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе брифинга. В первую очередь ее производство будет ориентировано на российский рынок, чтобы «закрыть потребность».

Отмечается, что препарат прошел все необходимые проверки и показал безопасность и высокую эффективность.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что три американские вакцины уже находятся на последнем этапе клинических исследований и могут дать отличные результаты.