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Пандемия коронавируса застала врасплох чуть ли все страны мира, кардинально поменяв сложившиееся фунционирование государств. В стремлении защитить граждан от распространяющейся заразы и не позволить ситуации выйти из-под контроля властям по всему миру приходится прибегать к новым инструментам и вводить жёсткие ограничительные меры.

В фокусе внимания перемещение людей, в первую очередь прибывающих из других стран, и свободный доступ к продуктам и товарам, необходимым во время пандемии — лекарства, средства защиты, антисептики, а в будущем контроль за свободным доступом к вакцине.

Если удается справиться с заложенным в каждом из нас стремлением закупаться «на случай ядерной войны» крупами, спичками и туалетной бумагой, то, например, с масками и санитарайзерами уже наблюдаются сложности. Купить последние в аптеках становится сложнее, а в интернете мошенники-перекупщики предлагают купить маски по ценам, превышающим «допандемийные» в 5 и более раз.

Аналогичная картина с антисептиками для рук: большая часть сайтов в какой-то момент перестала показывать их стоимость и гарантировать доставку. Для заказа нужно отправить заявку и ждать ответа операторов, которые сообщат стоимость и поставят заказ в очередь только после оплаты. И тут даже важно не только то, что стоимость банального антисептика для рук также будет завышена на порядок, а в том, что никто не гарантирует, что внутри бутылки будет жидкость с составом, заявленным на этикетке.

Уж если научились подделывать автомобильную «незамерзайку», то и санитарайзер научатся. И санитайзер такой в лучшем случае вызовет аллергию, в худшем — создаст на руках благодатную почву для бактерий.

По сути нечистоплотные люди заработают миллионы на страхах за человеческую жизнь, а предприниматели, работающие по правилам и законам, вынуждены будут закрывать бизнес, оказавшись не в состоянии конкурировать с демпингом.

Каков же выход?

Многие говорят, что благодаря установленным в мегаполисах видеокамерам можно мониторить соблюдение горожанами режима самоизоляции.

А ведь отслеживать продажи товаров, в случае если они выполняется по закону с использованием онлайн-кассы, тоже можно. Детализация получаемой налоговиками информации зависит от многого, но возможность отслеживать возросшие продажи в регионах уже существует. А значит можно оперативно реагировать на эти всплески.

Единственный действенный способ отслеживать деятельность перекупщиков — применение цифровой маркировки, т.е. присвоение каждой товарной единице индивидуального кода, который сопровождает продукцию от производства и до продажи на кассе. И в России такая система уже внедряется и пока получила распространение на ограниченной группе товаров. Всё началось в 2017 году с меховых изделий, далее перешло на некоторые лекарства, сигареты, обувь. Система внедряется еще на нескольких группах от духов и шин и до молочной продукции и воды.

Первоначально функция маркировки сводилась к истреблению контрафакта и контрабанды, но теперь, благодаря ей можно контролировать перемещение товаров на внутреннем рынке в эпоху пандемии.

Возьмем пример с санитарайзером для рук. Предположим, что на фоне роста числа зараженных в стране вводятся ограничения на продажу антисептиков — до 5 штук одному покупателю. На партию средств, выпущенных на предприятии в Ростовской области, наносятся цифровые коды. Гели начинают поступать в магазины и аптеки региона. На каждом этапе коды сканируются, информация об их перемещении поступает в систему. Сотрудники, отслеживая ситуацию с защитными средствами, видят равномерные продажи в большинстве торговых точек, но обращают внимание на аномально большое «выбытие» (предположим одновременную продажу 500 санитарайзеров) в конкретном магазине. Такая точка попадает на усиленный контроль. При повторении ситуации в магазин выезжает представитель контролирующего органа с проверкой.

Аналогично и с ценообразованием: в цифровой код можно внести информацию о максимальной (в случае введения ценового регулирования) цене за единицу товара. При продаже по цене, превышающей разрешенную, информация моментально окажется у государства. Можно ли будет продать антисептик за тройную цену? В теории да. Но уже с нарушением закона. Без кассы, а значит без гарантии, в черную, из-под полы.

Приведенный пример может показаться несерьезным. Стоит ли так подробно контролировать банальный антисептик для рук? В условиях пандемии — стоит. Но давайте заменим санитарайзер вакциной. Вакциной, которую в ближайшие месяцы будет ждать, без исключения, весь мир. Представьте, что будет происходить с рынком после того, как она пройдет клинические испытания и подумайте за какие деньги многие будут готовы ее приобрести? Осознавая это, пандемийные фарцовщики, вначале создадут искусственный дефицит, а после начнут продажи. А что будет в ампуле — ещё вопрос.

Цифровая маркировка, сопровождающая каждую упаковку новой вакцины, позволит не только контролировать отпускную стоимость и аномально возросшие продажи. Она даст государству возможность в онлайн-режиме видеть степень проникновения препарата в стране, создаст дополнительные гарантии каждому гражданину на ее получение. Ведь цифровой код каждой спасительной ампулы будет привязан, например, к индивидуальному номеру налогоплательщика (ИНН), к учетке на Госуслугах, к номеру паспорта гражданина РФ, в конце концов. В таком случае, государство, не запрашивая бюрократических отчетов в местных департаментах здравоохранения, увидит в онлайне, как каждая доза доходит до своего, конкретного адресата.

А если представить, что вы приобрели у перекупщика вакцину, изначально предназначенную для другого человека? И это её «предназначение» очевидно: сканируете код на ампуле камерой телефона и видите, что вы держите в руках дозу Ивановой А. А. 2017 года рождения из села Светлое Ульяновской области. Будет ли по душе, такая «контрабанда» человеческой жизни?

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