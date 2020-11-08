Существует мнение, что алкоголь помогает не заразиться коронавирусом. В чем-то оно верно: спирт может быть эффективен при дезинфекции кожи, однако он не обладает таким же действием при употреблении внутрь.

алкоголь

Некоторые считают, что водка и другой крепкий алкоголь уничтожает вирусные частицы, но это неправда. Пары алкоголя никак не действуют на вирусы.

Также популярно мнение, что спиртное помогает справиться со стрессом и паникой, что сейчас очень актуально. Да, в первые часы человек, действительно, может почувствовать эйфорию и спокойствие, но за это придется заплатить: совсем скоро маятник качнется в обратную сторону, и негативные чувства только усугубятся, но смену бодрости придет депрессия.

Кроме того, алкоголь повышает агрессивность и приводит к насилию в семье, что особенно тяжело в режиме самоизоляции, когда близким выпившего человека некуда деться.

Как рассказал врач-нарколог Алексей Казанцев, употребление спиртных напитков повышает проницаемость мембран клеток, поэтому вирус только быстрее проникнет в организм. К тому же, ослабленный алкоголем иммунитет плохо защищает от любой инфекции.

Известно, что коронавирус может приводить к тяжелым осложнениям, и одно из них — тромбы. А алкоголь в любых его проявлениях приводит к сгущению крови, напоминают медики.

И еще нужно помнить, что алкоголь и лекарства несовместимы, особенно если речь идет об антибиотиках.