Добрый день, меня зовут Игорь Степанович. Мне 45 лет, живу я вместе со своей любимой женой уже 20 лет вместе в главном городе нашей страны — Киеве. И именно она подтолкнула меня к мысли о том, что нам нужно купить новый матрас на кровать, так недавно я начал замечать, что моя жена начала все чаще жаловаться на непрекращающиеся боли в позвоночнике. Что мы только не перепробовали – и специальные массажи, и дорогие препараты для прогревания спины, и отдых в лечебных пансионатах – все без толку.

Боли ненадолго уходили, но потом снова возвращались. Врачи недоуменно разводили руками и говорили, что во всем виноват возраст. Но ведь мы еще не чувствуем себя старыми и хотим наслаждаться не только активной жизнью, но и сном!

Так продолжалось довольно долгое время, пока наша дочка не посоветовала нам приобрести матрас. Мы хотели по старинке пойти по магазинам, послушать, что продавцы посоветуют и так сказать пощупать товар руками, но дочка сказала, что это – прошлый век и в моде сейчас покупка вещей через интернет-магазины.

Мы с женой недоуменно переглянулись и решили не отставать от моды. И когда в следующий раз пришли к дочери погостить, она нам сказала, что нашла замечательный сайт matrasin.kiev.ua, где можно выбрать матрас для кровати на любой вкус.

Для нас было очень важным не только характеристики этих матрасов, но их цена – сами понимаете, время такое неспокойное, да и зарплата не сказать, чтобы высокая, и позволить себе дорогую покупку мы не можем. Поэтому, прежде всего мы искали такую модель, которая бы соответствовала соотношению цены и качества.

Больше всего нам понравилась модель Азалия Матролюкс, которая отвечала всем нашим требованиям – идеально подходила по качеству, а самое главное – цена была вполне приемлемая. В общем, собрались мы с духом и позвонили по телефону, который был указан на сайте — 063-247-97-71. Все прошло даже легче, чем мы думали!

Ответили на наш звонок очень быстро, ответили на все вопросы, сразу же договорились о сроках доставки. Нас приятно удивило то, с какой ответственностью менеджеры подходят к своей работе, чувствуется, что для них важно не просто продать товар, но помочь нам выбрать то, что нам нужно.

После того, как мы положили новый матрас, первые дни ощущения были немного странные – все-таки жестковато немного, но мы быстро привыкли. Уже через неделю мы почувствовали, что просыпаться по утрам стало намного легче и радостнее, ведь теперь по ночам мы действительно отдыхали! Боли прошли, сон улучшился и мы нисколько не жалеем о том, что сделали эту покупку.