Исследователи из Бостона пытаются «вдохнуть новую жизнь» в трансплантационный потенциал старых органов и работают над созданием противовозрастных препаратов, называемых сенолитиками

Несмотря на весьма ограниченное количество донорских органов, доступных для трансплантации пациентам, находящимся в листе ожидания, органы от более возрастных доноров чаще всего никаким образом не используются. Органы пожилых доноров могли бы значительно снизить дефицит донорских материалов, необходимых для трансплантации, который приводит к длительному нахождению в списке ожидания, а в ряде случаев к смертельному исходу во время этого ожидания.

"Старые" органы чаще могут провоцировать более сильный иммунный ответ, что подвергает реципиентов риску неблагоприятных исходов трансплантации, в частности, к реакции отторжения трансплантата.

Исследователи из Бостона пытаются "вдохнуть новую жизнь" в трансплантационный потенциал старых органов и работают над созданием противовозрастных препаратов, называемых сенолитиками, которые таргетно воздействуют на старые клетки и уничтожают их. На основании клинических данных и ряда экспериментов, ученые утверждают, что сенолитики могут "обновлять" старые органы и делать их более пригодными для широкого пула трансплантационных органов. Результаты работы опубликованы в Nature Communications.

С возрастом в тканях аккумулируются стареющие клетки, которые теряют способность к делению и высвобождают митохондриальную ДНК, которая также накапливается в органах возрастных пациентов. Последние исследования показывают, что именно митохондриальная ДНК может быть тесно связана с реакцией отторжения трансплантата. Именно на это патогенетическое звено были направлены усилия авторов исследования. На моделях лабораторных мышей использовались комбинации сенолитиков (дазатиниба и кверцетина), позволивших уменьшить количество стареющих клеток, уровень митохондриальной ДНК и активность воспаления.

Ученые уже приступают к проведению первых клинических исследований на органах человека, полученных от старых доноров.