Маска не только эффективное средство профилактики — она способна снизить тяжесть заболевания.

Специалисты из американского института здравоохранения пришли к выводу, что ношение маски приносит пользу людям, заболевшим коронавирусом. И речь не о том, что маска поможет не заразить других — она способна снизить тяжесть течения заболевания.

В статье, опубликованной в Biophysical Journal говорится, что благодаря повышению влажности вдыхаемого воздуха, маска помогает бороться с вирусом. Это связано с двумя факторами — вдыхание влажного воздуха провоцирует выработку интерферонов — особых белков, дающих ответ болезнетворным организмам, а также активируется защитный механизм дыхательной системы, удаляющий из легких слизь и вредные частицы.

Во время эксперимента ученые попросили добровольцев подышать в специальной камере, а потом измерили влажность воздуха. После все повторили, но на этот раз на участниках эксперименты были маски разных типов — самые распространенные модели разного покроя и состава.

Как выяснилось, при дыхании в маске большая часть выдыхаемых водных паров оседает на ткани, после чего способствует увлажнению вдыхаемого воздуха. Лучше всего уровень влажности повышает многослойная маска из хлопка.

Ранее эксперты дали прогноз о том, когда мы сможем отказаться от масок в общественных местах.