От нового китайского коронавируса нет лекарства, точно так же, как нет одного определенного лекарства от простуды. BBC News рассказало, как лечат пациентов от болезни, которая появилась меньше двух месяцев назад.

Людей, попавших в больницу с коронавирусом, пытаются избавить от симптомов, пока их иммунная система борется с самим вирусом.

Профессор Джонатан Болл, вирусолог из Ноттингемского университета, рассказал, что в тяжелых случаях, когда развивается воспаление легких и требуется искусственная поддержка дыхания, пациентам дают кислород, а если им становится хуже, переводят на искусственную вентиляцию легких. Примерно один из четырех случаев заболевания оказывается тяжелым, заявил Болл.

В более легких случаях пациентам, у которых наблюдаются проблемы с артериальным давлением, ставят капельницы. Некоторым пациентам требуются лекарства от диареи и ибупрофен для облегчения боли.

Также в Китае проверяют, эффективны ли два противовирусных препарата для лечения ВИЧ — лопинавир и ритонавир — в борьбе с коронавирусом. Эти препараты оказались полезны во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году. Тогда пациенты с ВИЧ, заболевшие пневмонией и принимавшие эти лекарства, излечивались.

Чжан Динюй, начальник Уханьской больницы Цзиньинтань, заявил, что выздоровевшие пациенты находятся в хорошем состоянии.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Жертвами коронавируса, по последним данным, стали 170 человек, общее число заболевших в Китае достигло 7 700, а выздоровели уже 128 человек.

Случаи заболевания вирусом выявили в Австралии, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

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