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Лингвисты пристально наблюдают за тем, как меняется лексика языка и какие события на него влияют. В России этим занимаются в группе в Faceboook «Словарь года»: ее участники выявляют актуальные и значимые для россиян выражения. Сейчас самая обсуждаемая в стране тема — коронавирус. О том, как он уже повлиял на русский язык и какие выражения останутся с нами навсегда, «Ленте.ру» рассказал создатель проекта, автор словаря «Россия/Russia», кандидат филологических наук Алексей Михеев.

«Лента.ру»: В списке слов марта доминируют слова, так или иначе описывающие ситуацию с коронавирусом. О чем говорит нам это словотворчество?

Михеев: Других тем практически никаких нет. Все было тут же вытеснено ситуацией, которая сложилась сейчас.

Что касается этого, как вы говорите, «словотворчества», то его как такового тут нет, потому что вся лексика, связанная с коронавирусом, не является продуктом творчества. Возможно, слова два-три…

Какие?

Есть, например, слово «инфодемия», которое носилось в воздухе. Я предложил его в качестве кандидата в слова месяца сам. Это обратная сторона медицинской темы: эпидемия, вирусодемия… А это информационный вирус, который захватил все медиа, и этот поток разных сообщений — проверенных, непроверенных, — а также некое индуцирование панических настроений и манипулирование социумом с не очень понятными целями. Хотя это, конечно, версия из разряда теорий заговора, которые обсуждаются, но абсолютно непроверяемы, и я просто этим словом отмечаю, что они есть.

Есть еще одно заметное слово, которое родилось не у нас и было включено в англоязычный сетевой словарь Urban Dictionary. Это произошло где-то неделю назад, но сейчас оно стало очень популярным и в нашей среде — слово «ковидиот» (от COVID и идиот — прим. «Ленты.ру»). Им называют человека, который неадекватно реагирует на ситуацию.

У нас его действительно сейчас употребляют?

Да. Когда оно появилось, на следующий день у меня была беседа в прямом эфире на радио, и я его назвал — мол, вот оно, это словотворчество, словообразование, неологизм, но при этом выразил сомнение, что оно войдет в язык, а не только останется сиюминутным креативным лексическим элементом.

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Но на этой неделе я вижу, что в СМИ, на телевидении, в ток-шоу, в обсуждениях оно употребляется, везде оно есть. Только единственное, его значение несколько размыто, потому что под этим словом можно понимать два типа поведения: это люди, которые подвержены чрезмерной панике и преувеличивают значение угрозы, алармисты; и противоположный полюс — это люди, которые недооценивают угрозу, не соблюдают правила, выходят на улицу, жарят в парках шашлык, как это было недавно. И те, и другие могут считаться представителями этого термина. В общем, в семантическом смысле это слово — еще размытое, и непонятно, как его точно употреблять.

Я вот заметил, что в воскресенье слово «шашлык» стало буквально синонимом этого «ковидиота». Мол, ну что, вышли жарить шашлык, а на следующий день было объявлено о введении всеобщей изоляции!

Вы мне подсказали отличный пример! Выложу в «Словарь года» как еще один мем, предмет, который, наряду с гречкой и туалетной бумагой, символизирует мир знаковых вещей, связанных с этой ситуацией.

Кстати, что касается словотворчества, я заметил еще пару слов, но они скорее совсем комические, юмористические и вряд ли войдут в употребление. Они тоже связаны с этой ситуацией с шашлыками. Это «карантикулы» — карантин и каникулы вместе. Или «путикулы» — путинские каникулы. Вот такие два слова я узнал, но пока не предлагаю их внести в слова месяца.

А вообще, как рождаются такие слова, от которых людей, небезразличных к русскому языку, корежит? Почему они входят в употребление в обществе?

Кто-то их придумывает, запускает в оборот…

Получается, это говорит о том, что у нашего населения нет вкуса?

Отчасти, это действительно косвенный показатель. Я не скажу, что нет вкуса совсем, но всякие юмористические телепрограммы, эстрадные шоу отнюдь не способствуют развитию вкуса. Скорее, наоборот, вкус находится на том же уровне, что и медиа, через которые он транслируется и доводится до населения.

У вас в списке нет слова «коронавирус», но есть «ковид». Люди же второе практически не используют.

Нет, слово «коронавирус» появилось у нас в январском списке словаря и стало словом месяца, когда в Китае все только начиналось. Так что если вы посмотрите «словарь января», то увидите его на первом месте.

А многие ли сейчас используют слово «ковид» — или это больше медийный термин?

Скорее, медийный, тем более что в СМИ чаще всего строго употребляют термин COVID-2019. Мне казалось, еще неделю назад, что «коронавирус» останется общеупотребительным термином, а COVID — строго научным, искусственным, не вошедшим в речевой обиход.

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Знаете, в слове «ковид» есть что-то такое научно-фантастическое, по-моему, не из реального мира…

Да-да, помните у Курта Воннегута в «Колыбели для кошки» был «лед-девять», такое вещество, которое практически уничтожало мир. И в COVID-2019 тоже содержится некоторая угрожающая модель развития событий, нечто чуждое, странное и загадочное.

Вообще, действительно, когда эту аббревиатуру произносишь, она автоматически воспринимается как нечто угрожающее.

Да, вы правы!

Кстати, а как в список слов марта затесалось словосочетание «комплексный обед»? Это о чем вообще?

Это как раз из темы поправок в конституцию. Помните, когда стали эти поправки комментировать, что все они намешаны в кучу: и со сроками, и с социальными гарантиями, и при этом кто-то хочет голосовать за одно и не хочет — за другое. А [глава Центризбиркома Элла] Памфилова сравнила все это с комплексным обедом, который берут целиком и просто не едят нелюбимое блюдо. И «комплексный обед» — это суть поправок в конституцию устами Памфиловой. Сейчас, впрочем, это неактуально, все очень быстро забывается, любые темы, кроме коронавируса, выпали, ушли, пропали.

Смотрю я на список слов, связанных с коронавирусом, и вижу, что он чисто утилитарный: запастись гречкой, туалетной бумагой, найти маску, назвать ковидиотами людей, которые излишне беспокоятся (или беспокоятся недостаточно), поговорить о социальном дистанцировании (и, конечно, его не соблюдать) и приобрести стадный иммунитет ко всему, что происходит.

Да, но здесь есть и вещи, связанные с ситуацией, с изменением социальной структуры. Самоизоляция и удаленка — явления, которые связаны не с предметами, не с объектами, не утилитарные. Это просто вынужденное положение вещей, следствие сложившейся ситуации.

Удаленка, в общем-то, была всегда, многие работали удаленно, но сейчас это явление приобрело глобальный характер, стало более употребимым, чем прежде. А самоизоляция — такого слова вообще не было, но его никто не придумывал, это просто новый термин, возникший из-за происходящего.

Мне кажется, что термин «самоизоляция» был и применялся в адрес отшельника, сидящего дома и не выходящего на улицу. Негативный термин, характеризующий затворника.

Конечно, но с помощью него можно было характеризовать каких-то индивидов, которые не выходят из дома по собственному желанию, и это слово, если и существовало, то с узким значением, применительно к отдельным людям, причем, вероятно, с некоторыми отклонениями. А сейчас это слово получило совершенно иную семантику, значение. Оно близко к карантину и означает, так скажем, карантин по собственному выбору, потому что официально, все-таки, никакого карантина нет, хотя принимаемые меры близки к нему. А самоизоляция — она предполагает, что человек будет сознательным и сам изолируется, а не его изолируют, лишат свободы, посадят под домашний арест.

По этому списку не видно, что кто-то о чем-то реально беспокоится. Паническая скупка туалетной бумаги и гречки — по сути, чисто автоматические действия. Но не видно понимания, что болезнь серьезная и может привести к печальным последствиям. Нет и слов, связанных с боязнью краха экономики. Как вы думаете, в апреле все это появится, или народ будет настолько же спокоен?

Это очень трудно прогнозировать, хотелось бы надеяться, что не появится, что все разрешится благополучно. Хотя, с другой стороны, опасения, конечно, есть. И тогда появится лексика, в которой будут присутствовать не медицинские термины, а иные, кризисные. Даже не хочется об этом пока думать, потому что любая мысль рискует материализоваться. Пока живем ситуацией сегодняшнего дня и надеемся на лучшее, в том числе и в сфере лексики.

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