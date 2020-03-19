Все новости на карте

При ухудшении ситуации с распространением COVID-19 в России могут быть усилены ограничительные меры. Как изменится жизнь россиян во время пандемии, разбиралась «Газета.ру».

«Рамблер» писал, что новый вирус был впервые обнаружен в китайском городе Ухань, а к марту с самыми масштабными вспышками, помимо Китая, столкнулись Южная Корея, Италия, Испания и Иран. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 200 тысяч человек. В России за все время было зарегистрировано 147 случаев коронавируса.

Решена судьба «комендантского часа» в Москве

Власти России обсуждают возможность усиления ограничительных мер в связи с распространением вируса. Если ситуация ухудшится, могут быть отменены или сокращены массовые культурные, спортивные мероприятия, введена дезинфекция помещений предприятий и ведомств, также выпущены рекомендации для работодателей об удаленной работе сотрудников, цитирует «Газета.ру» источник в правительстве.

В российских судах в связи с коронавирусом будут рассматривать только дела «безотлагательного характера», ограничен доступ лиц на заседания, не являющихся участниками процесса, и сокращен личный прием граждан.

А губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что всех жителей региона проверят на коронавирус, даже тех, у кого нет симптомов ОРВИ и контакта с зараженными, отмечает издание.

По данным ВОЗ, 80% всех случаев заражения новым вирусом приходятся на два региона –Европу и Азиатско-тихоокеанский. При этом дети болеют коронавирусом реже, чем взрослые, однако также могут переносить его в тяжелой форме.

При этом в Европе растет число зараженных. Канцлер страны Ангела Меркель призвала жителей страны к солидарности, сравнимой с той, что была проявлена в годы Второй мировой войны, а в Шотландии отложено проведение референдума о независимости. В ЮНЕСКО отметили, что из-за пандемии более половины всех школьников и студентов планеты не посещают учебные заведения.

Видео дня. Голосование за поправки в конституцию пройдёт 22 апреля