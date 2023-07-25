Сегодня конструкциями из ПВХ оснащены практически все офисные, складские помещения и жилые дома. Металлопластиковые окна и двери обладают сверх прочностью, долгим эксплуатационным сроком, максимальной шумо — теплоизоляционной функцией. Благодаря таким качествам они очень востребованы у потребителей.
Не многие интересуются как производятся такие окна, какая технология в них заложена, какого качества используется сырье. Ведь эти моменты очень важны. Довольно часто приобретая металлопластиковые конструкции, по истечению некоторого времени, потребитель разочаровывается во всей оконной системе, она ломается и не выполняет соответствующие функции. Чтобы защитить себя от брака и возможных последствий сотрудничества с фирмами-однодневками, стоит знать все о производстве и сборке ПВХ изделия.
Сотрудники ОкнаОдесса подготовили для своих клиентов небольшой обзор по производству металлопластиковых оконных систем. Ведь для нас, качество продукции и комфорт заказчиков играют немаловажную роль в работе нашей компании.
Процессы создания ПВХ конструкций
Весь профиль на склад поступает с проверенных и зарекомендовавших себя на международном рынке украинских и европейских заводов-производителей. При транспортировке мы используем специальные паллеты, таким образом, изделия не деформируются и сохраняют презентабельный внешний вид.
Производство пластиковых окон делится на несколько важных этапов, которых мы строго придерживаемся:
- Проведение расчётов.
- Раскрой профилей.
- Раскрой армирования.
- Крепление армирования.
- Прорезание дренажных отверстий и отверстия под ручку.
- Сварка.
- Установка импоста.
- Монтаж фурнитуры.
- Остекление.
- Контроль качества.
Технологическая работа по сборке ПВХ окон
Процесс начинается с точных снятий мерок оконного проема и расчета необходимых деталей и крепежных элементов. Данные обрабатываются при помощи установленной специальной программы, в результате которой мы получаем подробный отчет.
Следующим этапом будет раскрой рамы, створок и импостов. Пластиковый профиль нарезается чётко по длине, и делаются запилы под углом в 45 градусов. Параллельно по заданным размерам формируется металлический профиль, а именно, в пустой пластиковый профиль укладывается стальное армирование и фиксируется саморезами. Расстояние между саморезами приблизительно 30 см.
Далее производится прорезание дренажных отверстий и устанавливается фурнитура для полноценной работы створок. Вся работа выполняется на профессиональном оборудовании и высокоточных машинах, благодаря этому, клиент получает качественное оконное изделие.
Мастера оценивают внешний вид, заданную геометрию, правильность установки фурнитуры, соответствие снятым замерам. Сварка нарезанного профиля — важный процесс и выполняется на полуавтоматическом 4-х головочном сварочном комплексе. При помощи высокой температуры формируется оконная конструкция. После сварочного шага специалисты производят шлифовку образовавшихся швов по углам конструкции. Обработка углов также осуществляется в автоматическом режиме. Мы соблюдаем стандарты технологического процесса, поэтому перед обработкой, оконное изделие отдыхает на столе охлаждения в течение некоторого времени.
Уплотнитель, формирование заказа
Установка уплотнительного материала производится только вручную. Материал уплотнителя оговаривается заранее с заказчиком. Фурнитура и импосты монтируются автоматически, таким образом все крепежные элементы и фурнитура находятся под максимальным натяжением, что способствует качественной герметичности всей оконной конструкции.
Изготовление оконной конструкции включает в себя полный заказ:
- Нарезка подоконников.
- Откосов.
- Водоотлив.
- Москитные сетки.
Мастера — установщики заранее подготавливают монтажные инструменты и материалы для полноценной и качественной работы.
Установка стеклопакетов, итоговый контроль
Стеклопакет фиксируют с помощью штапиков, которые вбиваются в рамы, створки с внутренней стороны. Данный процесс является завершающим в изготовлении всей оконной конструкции. После установки стеклопакетов, команда технического контроля производит полную оценку и подписывается заключение о качестве металлопластиковые конструкции.