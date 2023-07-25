Сегодня конструкциями из ПВХ оснащены практически все офисные, складские помещения и жилые дома. Металлопластиковые окна и двери обладают сверх прочностью, долгим эксплуатационным сроком, максимальной шумо — теплоизоляционной функцией. Благодаря таким качествам они очень востребованы у потребителей.

Не многие интересуются как производятся такие окна, какая технология в них заложена, какого качества используется сырье. Ведь эти моменты очень важны. Довольно часто приобретая металлопластиковые конструкции, по истечению некоторого времени, потребитель разочаровывается во всей оконной системе, она ломается и не выполняет соответствующие функции. Чтобы защитить себя от брака и возможных последствий сотрудничества с фирмами-однодневками, стоит знать все о производстве и сборке ПВХ изделия.

Сотрудники ОкнаОдесса подготовили для своих клиентов небольшой обзор по производству металлопластиковых оконных систем. Ведь для нас, качество продукции и комфорт заказчиков играют немаловажную роль в работе нашей компании.

Процессы создания ПВХ конструкций

Весь профиль на склад поступает с проверенных и зарекомендовавших себя на международном рынке украинских и европейских заводов-производителей. При транспортировке мы используем специальные паллеты, таким образом, изделия не деформируются и сохраняют презентабельный внешний вид.

Производство пластиковых окон делится на несколько важных этапов, которых мы строго придерживаемся:

Проведение расчётов.

Раскрой профилей.

Раскрой армирования.

Крепление армирования.

Прорезание дренажных отверстий и отверстия под ручку.

Сварка.

Установка импоста.

Монтаж фурнитуры.

Остекление.

Контроль качества.

Технологическая работа по сборке ПВХ окон

Процесс начинается с точных снятий мерок оконного проема и расчета необходимых деталей и крепежных элементов. Данные обрабатываются при помощи установленной специальной программы, в результате которой мы получаем подробный отчет.

Следующим этапом будет раскрой рамы, створок и импостов. Пластиковый профиль нарезается чётко по длине, и делаются запилы под углом в 45 градусов. Параллельно по заданным размерам формируется металлический профиль, а именно, в пустой пластиковый профиль укладывается стальное армирование и фиксируется саморезами. Расстояние между саморезами приблизительно 30 см.

Далее производится прорезание дренажных отверстий и устанавливается фурнитура для полноценной работы створок. Вся работа выполняется на профессиональном оборудовании и высокоточных машинах, благодаря этому, клиент получает качественное оконное изделие.

Мастера оценивают внешний вид, заданную геометрию, правильность установки фурнитуры, соответствие снятым замерам. Сварка нарезанного профиля — важный процесс и выполняется на полуавтоматическом 4-х головочном сварочном комплексе. При помощи высокой температуры формируется оконная конструкция. После сварочного шага специалисты производят шлифовку образовавшихся швов по углам конструкции. Обработка углов также осуществляется в автоматическом режиме. Мы соблюдаем стандарты технологического процесса, поэтому перед обработкой, оконное изделие отдыхает на столе охлаждения в течение некоторого времени.

Уплотнитель, формирование заказа

Установка уплотнительного материала производится только вручную. Материал уплотнителя оговаривается заранее с заказчиком. Фурнитура и импосты монтируются автоматически, таким образом все крепежные элементы и фурнитура находятся под максимальным натяжением, что способствует качественной герметичности всей оконной конструкции.

Изготовление оконной конструкции включает в себя полный заказ:

Нарезка подоконников.

Откосов.

Водоотлив.

Москитные сетки.

Мастера — установщики заранее подготавливают монтажные инструменты и материалы для полноценной и качественной работы.

Установка стеклопакетов, итоговый контроль

Стеклопакет фиксируют с помощью штапиков, которые вбиваются в рамы, створки с внутренней стороны. Данный процесс является завершающим в изготовлении всей оконной конструкции. После установки стеклопакетов, команда технического контроля производит полную оценку и подписывается заключение о качестве металлопластиковые конструкции.