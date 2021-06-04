Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – отечественная разновидность льготного брокерского счета, позволяющая получать налоговые вычеты или не платить 13% НДФЛ. ИИС был разработан правительством и ЦБ и направлен на повышение популярности инвестирования среди широких масс. Всего за шесть лет существования ИИС как явления число подобных счетов составило почти 4 миллиона единиц, что является беспрецедентным случаем для нашего государства.

Использование ИИС и его льготных возможностей, что не удивительно, имеет и ряд ограничений. Так, инвестиционный счет может быть открыт минимум 3 года, чтобы владелец получал стабильные выплаты. Он рассчитан только на физлиц, причем у одного лица может быть открыт только один ИИС. Пополнять ИИС разрешено только отечественной валютой на сумму не более 1 миллиона рублей в год. Также через ИИС закрыт доступ на иностранные биржи, поэтому инвестировать в акции можно только тех компаний, торги активами которых производятся на Московской и Санкт-Петербургской биржах.

Чтобы начать получать прибыль через индивидуальный инвестиционный счет, его нужно сначала открыть. Сделать это можно в банке, управляющей компании или у брокера – просто предоставить паспорт и ИНН лично или через специальное ПО, которое поддерживает работу через Госуслуги. Через один-два рабочих дня владелец получит реквизиты счета, после чего его можно пополнять и сразу приступать к работе.

Пошагово процесс инвестирования можно описать таким образом:

Пополнять счет любым удобным способом (офф-лайн или онлайн) и после выбрать среди компаний те, акции которых можно приобретать через льготный брокерский счет. Определиться, для чего именно будут приобретены активы: для перепродаж по более высоким ценам или получения дивидендов от стабильных компаний. Это повлияет на тактику: либо покупать акции гигантов (для дивидендов), либо напротив – искать перспективных новичков и приобретать их акции в надежде на скорый рост стоимости ценных бумаг. Выбрать на портале акции компании и приобрести их, указав реквизиты счета. В зависимости от условий брокера или инвестиционной организации можно не платить комиссию за операции, или все же потребуется сбор в размере нескольких процентов от суммы сделки. После этого акции можно «хранить» для получения дивидендных выплат или ждать момента, когда они максимально подорожают, чтобы выгодно их продать.

ИИС ограничивает доступ к мировым компаниям и зарубежным биржам. Но этот неприятный факт нивелирует льгота в виде возможности не платить 13% НДФЛ с заработанной суммы. По сути, ИИС позволит проводить сделки без комиссии, что идеально походит и опытным инвесторам, и «чайникам». При торговле акциями доходность льготного счета почти не ограничена – может достигать 30% и даже выше. Однако нужно учитывать, что как и все брокерские счета, ИИС не застрахован, поэтому при вложении в бесперспективные акции никто не возместит ущерб.