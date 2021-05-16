Многие из наших игроков в онлайн-покер начали с того, что сыграли несколько рук в домашней игре в покер с друзьями и семьей. С этого момента стало возможным участвовать в турнирах с высокими ставками против конкурентов со всего мира, но бывают моменты, когда приятно вернуться к основам и к тому, с чего все началось.

Возможность играть в онлайн-покер с друзьями теперь стала реальностью, поэтому для тех, кто хочет, чтобы игра в покер оставалась на более личном уровне, решение Pokermatch Home Poker — идеальный вариант.

Альтернативный способ — связаться

Обратите внимание, что перед тем, как вы начнете свою собственную частную покерную игру, Pokermatch потребуется как минимум шесть игроков. Если вы удовлетворяете этим требованиям, вашу игру можно настроить, и вот что вам нужно сделать, чтобы запустить процесс:

Во-первых, зайдите на страницу сообщества Pokermatch и в ветку, посвященную игре в виртуальный покер с друзьями. Внизу страницы есть ветка обсуждения, и игрокам нужно будет ввести следующие данные:

Во-первых, нам нужно название для турнира: найдите яркое название, которое подводит итог вам и вашим друзьям, и не забывайте поддерживать его в чистоте.

Во-вторых, сообщите нам дату и время начала по центральноевропейскому времени. Это касается основ, и теперь нам нужно еще несколько конкретных деталей.

Расскажите, пожалуйста, о предполагаемом формате игры — что вам нужно в плане ребая, замораживания, PKO и KO? Количество игроков — от 6 до 9 — также необходимо подтвердить. Наконец, сообщите нам о времени повышения уровня / скорости турнира и стартовом стеке.

Как только вся эта информация будет передана, ваша игра может быть настроена, и она будет готова к игре в указанное время.

Приложение, которое сохраняет индивидуальность

Новое приложение Pokermatch для частного настольного покера было специально разработано для сохранения дружественного, но в то же время конкурентного преимущества. В то время как острые ощущения от открытых турниров будут по-прежнему волновать нас, нет ничего лучше, чем ночь с матами и несколько раздач Техасского Холдема или любого другого варианта, который вам больше нравится.

Тем не менее, не всегда удается собрать всех за одним столом, но когда вы не можете быть там физически, тогда частный покер-рум Pokermatch берет верх. Он создан для того, чтобы объединить всех ваших друзей в сети.

Скачать

Всем участвующим игрокам необходимо будет загрузить приложение для игры в покер за приватным столом. Он доступен как для Android, так и для iPhone, а также может использоваться в качестве веб-клиента и настольного приложения в различных операционных системах. Это бесплатно и быстро загружается, и вы можете скачать его, просто посетив страницу приложений.