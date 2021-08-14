Многие заемщики обращаются к финансовым продуктам, которые представляют собой бесплатные небанковские ссуды и ссуды без сертификации. Некоторые кредитные компании позволяют распределить ответственность максимум на 30 дней, а другие даже на 60 месяцев. Все большую популярность приобретают кредиты в рассрочку через Интернет с быстрым переводом на счет заемщика.

Почему так популярны ссуды в рассрочку?

Небанковские кредиты в рассрочку являются привлекательной альтернативой традиционным банковским кредитам. В их пользу говорят, среди прочего, минимум формальностей, возможность подачи заявки на получение кредита через Интернет, часто отсутствие необходимости подавать какие-либо заявления, а также возможность бесплатно взять первый кредит (хотя это область популярных кредитов до зарплаты, т.е. краткосрочные кредиты). Кредиты Pan Credit — один из популярных ресурсов с простыми условиями кредитования.

Кредиты в рассрочку

Несколько удобных платежей. Распределение выплаты обязательства по времени позволяет производить относительно небольшой ежемесячный платеж, который, как следствие, не ложится тяжелым бременем на семейный бюджет. Ставки кредитов в рассрочку очень разнообразны. Некоторые кредиторы устанавливают их от нескольких до нескольких процентов, а другие даже от нескольких сотен до нескольких тысяч процентов. Перед обращением за ссудой в учреждение стоит проверить значение реальной годовой процентной ставки. Однако ссуды в рассрочку обычно являются более дешевым вариантом, чем ссуды с быстрой выплатой зарплаты. В некоторых случаях стоимость кредитов в рассрочку даже ниже, чем у традиционных потребительских кредитов, предоставляемых банками.

Кредитные компании, предлагающие кредиты без сертификации

В каких кредитных компаниях можно получить кредит без сертификации? Вот некоторые из кредиторов, которые предлагают этот тип финансовых продуктов.

Следует помнить, что каждый из кредиторов может запросить документы (в том числе подтверждение дохода, банковские выписки) в чрезвычайных ситуациях. Даже если он заявляет, что они дают ссуду без сертификатов. В заявке на получение кредита должен быть указан ежемесячный доход. Необходимо предоставить истинную ценность. Предоставление ложных данных в заявке на получение кредита может грозить, в том числе, последствиями попытки вымогательства.