О том, в каком случае боль в горле связана с опасностью для жизни, рассказал популярный телеведущий и врач Александр Мясников.

мясников

Если голос становится сиплым, приобретает характерный тембр, и при этом начинает течь слюна, то это очень опасное состояние, отметил медик. По его словам, про такой голос говорят «как горячей картошки поел».

В данном случае возможно поражения органов дыхания гемофильной палочкой, которая провоцирует воспаление надгортанника, и часто дети задыхаются. Это происходит, потому что «надгортанник раздувается, становится отечным» и перекрывает путь воздуху. Мясников посетовал, что мы не прививаем детей от гемофильной палочки.

Гемофильная палочка типа b (Hib) — бактерия, которая отвечает за тяжелую пневмонию, менингит и другие болезни, как правило, у детей до пяти лет.

Как рассказывал отоларинголог Владимир Зайцев, если у вас по утрам постоянно болит горло, а вы не простывали, то это может быть связано с отопительным сезоном и горячими батареями. Дело в том, что батареи сильно пересушивают воздух, и за ночь слизистая носа отекает. Рот открывается, задняя стенка глотки пересыхает, что приводит к дискомфорту, першению и болезненности.

Ранее Мясников предупредил о риске онкологии из-за кальяна. По его словам, курение кальяна может стать причиной возникновения рака легких из-за вдыхания мелкодисперсных частиц дыма. Безопасной формы курения не существует — это касается также трубки и сигар.