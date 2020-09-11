Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП, не кичится своей известностью в камере СИЗО, где ожидает результатов апелляции на приговор, заявила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. У артиста есть реальный шанс изменить наказание и отбыть срок в колонии-поселении, сообщает «Национальное агентство новостей».

Меркачева подчеркнула, что в настоящее время Ефремов находится в СИЗО-5. Жалоб на актера не поступало ни от его сокамерников, ни от представителей администрации исправительного учреждения. По ее словам, артист ведет себя скромно, не требует к себе особого внимания.

«Он не был снобом. Это важно», — пояснила правозащитница.

Она также прокомментировала обжалование Ефремовым приговора, по которому следующие 8 лет он должен провести в колонии общего режима. Меркачева подчеркнула, что в апелляции актеру следует твердо признать свою вину и заявить о раскаянии. Только в этом случае есть шанс, что вместо колонии общего режима, ему назначат пребывание в колонии-поселении.

Как сообщал «Рамблер», ранее Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, которого юристы считают ответственным за суровый приговор артисту. В настоящее время артист подыскивает себе новых защитников.