Недавно президенту предложили новый пакет мер. Целых 500. По опыту — это пухлых томов 7–8, если с пояснениями и комментариями. Он даже несколько растерялся. Заметил только, что, конечно, будет знакомиться. И что на это уйдет недели две. По меньшей мере. Если не отвлекаться ни на что другое. А как не отвлекаться, когда вся страна на плечах?

Но подумаем: а президентское ли это дело вообще — в таких талмудах копаться? Есть ведь общее правило: президенту для изучения любой темы больше двух страничек не подавать. Могут быть еще 3–4 странички пояснений, но это нежелательно. Президенту должно представлять только сам перечень главных задач или целей. И еще указания на те необходимые средства и действия, с помощью которых эти задачи должны решаться.

Давайте попробуем представить, как это может выглядеть.

О задачах. Первая — самая очевидная. Это уменьшение зависимости страны от экспорта углеводородов. Сейчас уже всем стало ясно, что если мы сами не решим эту задачу, то ее за нас решат наши внешние «доброжелательные» партнеры-соперники. Каким путем можно решить эту задачу? Самым простым: установить, что доля сырья в ВВП и экспорте страны должна ежегодно снижаться. Какие средства и усилия для этого нужно применить — смотри в приложении.

Вторая задача — уравнивание доходов. У 1% они растут, у большинства уже который год падают, и такая тенденция становится уже прямо угрожающей. Опять вопрос — как? И есть опять самый простой ответ: установить, что оклады министров и депутатов не должны превышать пятикратной величины среднего дохода народа. Пояснения — смотри опять в приложении.

Третья задача — стимулирование роста малого и среднего бизнеса. Крупный бизнес у нас почти целиком завязан на добычу сырья, и его стимулировать в целом не надо. А в производстве развитых стран доля малого и среднего бизнеса составляет до 60% и более. Очевидно, что и нам тоже следует к этому стремиться.

Тот же вопрос — как? И опять самый простой ответ: добиваться, чтобы у операторов этих бизнесов было больше денежных средств и чтобы они были жестко стимулированы использовать эти средства исключительно на развитие и модернизацию местного национального производства. Механизмы обеспечения успеха в этом направлении — смотри опять в приложении.

Четвертая задача — крупные проекты. Эпопея со стадионами и парками развлечений, видимо, заканчивается, надо выбирать что-то более подходящее. Какие проекты теперь надо выбирать? Именно те, которые самым прямым и непосредственным образом помогут нам решать главные задачи — развития экономики и повышения уровня жизни населения. По опыту других стран — это развитие сети федеральных автобанов. Что создает базу для оживления экономической жизни в регионах, содействует эффективной мобильности людей и бизнесов и дает полную нагрузку отраслям строительства и машиностроения.

Вся необходимая конкретика — опять в приложении.

И вот эти полторы странички — на столе у президента.

Рискнем предсказать его реакцию.

По первой задаче: согласен полностью. Но давайте конкретизируем: каждый год экспорт нефти и газа должен сокращаться на 5%. Считая в тоннах и кубометрах. И сделайте, пожалуйста, прогноз по финансовым результатам — как от этих наших действий могут изменяться мировые цены и как будет меняться наша выручка. Будет падать? На сколько? А может, и не упадет — снижение поставок ведь может привести к повышению цен?

По второй задаче: пусть будет для начала коэффициент 7, на следующий год — 6, и на второй год — 5. Сложно? Но ведь есть два пути решения этого вопроса: за счет повышения средних доходов населения и другой, тоже известный. Вот, у правительства есть выбор. И мы даем ему дополнительное время для ориентирования в этой ситуации.

И еще одно — необходимо покончить со всеми этими индексациями, коррекциями, пересчетами и т.д. А для этого устанавливаем норматив нулевой инфляции. И вводим прямую ответственность за соблюдение этого норматива. При любом его невыполнении — немедленные организационные меры.

По третьей задаче. Снижаем до конкурентного уровня налоговую нагрузку на производительные отрасли малого и среднего бизнеса, но не менее, чем в два раза. Немедленно. Но это снижение налогов не должно касаться торговли и всякого рода посреднической, спекулятивной деятельности.

По четвертой задаче: отыскать в архивах советского Госплана перспективные схемы развития сети автодорог и разработать на их основе — и с учетом нынешних реалий — новый план развития дорог типа автобанов, хайвеев. Установить начальный норматив строительства таких дорог в 500 км в год и за три года довести его до не менее 1 тыс. км. Предусмотреть, что строительство этих дорог в первый год должно не менее чем на 60% обеспечиваться отечественными техникой и стройматериалами. А за три года этот показатель необходимо будет поднять до 90%.

Вот примерно так, как нам представляется, будет реагировать президент на представленные ему конкретные задачи.

Обеспечение решения этих задач — это рутинная работа правительства, работа, включающая в себя эффективное использование всех имеющихся средств и ресурсов. А президент подключается только если есть необходимость координации усилий государства в целом или если что-то где-то почему-то не срабатывает и правительство самостоятельно справиться с этой ситуацией не может.

И давайте еще раз уточним: и президенту, и стране нужны не планы и стратегии как таковые, а конкретные результаты, которые ощутимо влияют на развитие экономики и на жизнь общества.

Впрочем, это утопия. Поэтому обсуждать новый план правительства — совершенно бессмысленное дело. Он либо просто не будет выполнен, как это было со всеми предыдущими планами, либо будет сведен к подгонке под чисто формальные показатели, которые никакого реального улучшения дел в экономике нам не дадут.