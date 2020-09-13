Как сообщили немецкие ученые, которые провели масштабное исследование, длинные ноги являются залогом жизни без сахарного диабета.

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Они изучили сведения о росте, длине ног, обхвате талии, весе и здоровье 2 500 людей среднего возраста. Выяснилось, что дополнительные 10 сантиметров к наименьшему значению роста (169,7 у мужчин и 157,8 у женщин) снижают риск сахарного диабета второго типа у мужчин на 41%, а у женщин — на 33%.

Ученые предупреждают, что избыточный вес сводит на нет преимущества высокого роста. Так, у худых каждые 10 сантиметров снижают риск диабета на 86% у мужчин и на 67% — у женщин. У полных людей это влияние значительно меньше — 36 и 30 процентов.

Американские онкологи, в свою очередь, сообщили, что обладатели длинных ног чаще страдают раком кишечника и толстой кишки. А эксперты Королевского колледжа Лондона (Великобритания) сообщили, что после 50 лет у длинноногих реже возникают сложности с памятью и вниманием.

Ученые объясняют это хорошим питанием в детстве и благоприятными факторами окружающей среды. Длинные ноги, по их словам, могут свидетельствовать о быстром гормональном росте. А вот короткие говорят о недостатке пищи или ее однообразии в первые годы жизни.

Медики не раз отмечали, что риск развития рака серьезно увеличивает курение и лишний вес. Избавление от вредной привычки и лишних килограммов послужит дополнительной страховкой.