Несмотря на быстрое распространение COVID-19 в мире, количество научной информации о том, как дети реагируют на новый коронавирус, остается ограниченным. Недавно Китайский центр контроля и профилактики заболеваний публиковал обзор данных о 72314 случаях заболевания, лишь 1% из них приходился на детей в возрасте до 10 лет.

Группа китайских ученых опубликовала в New England Journal of Medicine данные своих наблюдений за инфицированными новым коронавирусом в Детской больнице Уханя.

За время работы в больнице с 28 января по 26 февраля врачи обследовали более чем 1390 детей, которые контактировали с инфицированными взрослыми. У 171 из них тест на новый коронавирус оказался положительным. Средний возраст пациентов был 6,7 лет.

Лихорадка (повышение температуры) в течение болезни появлялась у 41% детей, кашель – у 46%, покраснение горла – у 48%. Болезнь протекала совершенно бессимптомно почти у 16% пациентов. У них не было ни симптомов, ни рентгенологических признаков COVID-19. Ученые отметили, что необходимо исследовать, насколько активно дети без симптомов могут заражать других людей.

Это исследование подтверждает заявления (1,2) о том, что у детей болезнь протекает гораздо легче, чем у взрослых. Тем не менее, ученые сообщают, что за месяц трем детям с COVID-19 потребовалась интенсивная терапия, включая искусственную вентиляцию легких. У всех детей, состояние которых стало тяжелым, были сопутствующие заболевания. За время исследования умер один ребенок.

Эти данные перекликаются с недавним заявлением генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, который напомнил, что новый коронавирус может быть опасен для жизни детей.