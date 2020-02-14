Медики будут в течение двух недель круглосуточно наблюдать за всеми гражданами Китая, которые имеют вид на жительство в России и недавно вернулись в нашу страну со своей родины. Такое предписание дала главный санитарный врач России Анна Попова всем регионам, а субъектам, граничащим с Поднебесной, она поручила помещать китайцев на карантин. Постановление главы Роспотребнадзора, призванное не допустить появление нового коронавируса в России, вступает в силу 14 февраля.

Из-за новой коронавирусной инфекции, которой недавно присвоили официальное название COVID-19, в России были закрыты пограничные пункты пропуска в Приморской, Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Амурской и Еврейской автономной области. Однако запрет на въезд в РФ не касается иностранных граждан, которые имеют вид на жительство в России. Поэтому всех граждан КНР с такими документами, в этих регионах будут обязательно обследовать на коронавирусную инфекцию и помещать на 14-дневный карантин в специально созданных пунктах.

В других регионах властям также предписано организовывать двухнедельное медицинское наблюдение за всеми китайцами, вернувшимися в Россию. Если у них заметят симптомы, похожие на проявление коронавируса, пациентов предписано изолировать и провести им лабораторное обследование.

Кроме того, власти всех российских субъектов должны обеспечить усиленный дезинфекционный режим в организациях общепита.

Также Анна Попова рекомендовала Минздраву организовать медицинское наблюдение за всеми другими людьми, которые вернулись из Китая — по месту жительства или в условиях карантина.

Всем иностранным гражданам и россиянам, которые больны или только подозреваются в заражении инфекцией, а также которые контактировали с больными, региональные отделения Роспотребнадзора обязаны выдавать предписания о медицинском наблюдении и обследовании, изоляции или госпитализации. Компании и учреждения должны по требованию чиновников проводить дополнительные профилактические мероприятия.

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