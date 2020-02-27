Токсикоз это такая реакция организма на беременность, адаптацию инородного тела в организме, в совокупности с гормональными изменениями вызывает недомогание.
Все эти проявления свойственны, для беременной женщины, но это явление временное.
На первых неделях примерно у 45% беременных женщин, развивается ранний токсикоз.
Начинается примерно с 4-5 недели и длится максимум до 16 недели, очень редко до 20 недели.
Календарь беременности вести необходимо с самого начала.
Иногда утренние недомогание становится первым индикатором интересного положения женщины.
Тошнота может, сопровождается рвотой до 4 – 5 раз в день, если чаще тогда необходима консультация врача, возможно, потребуется стационарное лечение.
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Как бороться с приступами тошноты?
В этой статье несколько народных способов борьбы с токсикозом.
- Утром, проснувшись, не вставая с постели, нужно съесть на выбор несладкий сухарик, корочку черного хлеба, яблоко или банан.
- Пить больше. Шиповник, зеленый чай, вода с лимоным соком, яблочный, смородиновый компот, морс, томатный сок. Отлично помогает чай с липой, мятой, облепихой.
- Сладости. Тошноту может вызывать сладкое, особенно покупные кондитерские изделия. Но бывает и наоборот, кусочек шоколадки облегчит состояние.
- Минеральная вода без газа. Рекомендуется иметь всегда с собой минеральную воду, пить небольшими глотками, тогда можно обойти сильные приступы токсикоза.
- Только спокойствие, отсутствие нервных переживаний положительно отразится на самочувствии, и на здоровье ребенка.
- Чаще устраивайте перекус с фруктами. Яблоки, апельсины, мандарины, хурма, гранат, киви лучше всего помогают справляться с тошнотой.
- Витамины для беременных компенсируют недостаток энергетических сил, снизят недомогание и головные боли. Магний В6, Витамин С, фоливая кислота, витамин Е, или приобрести комплексные препараты.
- Свежий воздух, неторопливая прогулка. Пребывание на воздухе как можно чаще, резко снизит тошноту. Сон, самая главная составляющая для нормального протекания беременности.
На начальных сроках бывает проявление сонливости и усталости, к организму стоит прислушаться и спать когда хочется. Это благотворно отразится на эмоциональном настроении и внешнем виде. Питание, важный аспект для благополучного развития беременности.
Что вызывает тошноту чаще всего?
— жирные блюда (куриный бульон, свиные, колбасные изделия)
— мучные изделия (булки, пирожки)- переедание
— прием горячей пищи — употребление не натуральных продуктов с красителями и химическими ингредиентами.
— душное помещение.
Проветривайте свою комнату, избегайте столпотворения, жары — переживания, эмоциональные взрывы, старайтесь себя контролировать.- недосыпание.
Влияет на общее состояние, вызывает негативное настроение. Хоть первый триместр сопровождается различными неудобствами со стороны здоровья, все равно это самый волшебный таинственный момент в жизни.
Малыш еще совсем кроха, но уже испытываешь глубокую любовь к нему, и чувствуешь себя самой счастливой на земле.