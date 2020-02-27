Токсикоз это такая реакция организма на беременность, адаптацию инородного тела в организме, в совокупности с гормональными изменениями вызывает недомогание.

Все эти проявления свойственны, для беременной женщины, но это явление временное.

На первых неделях примерно у 45% беременных женщин, развивается ранний токсикоз.

Начинается примерно с 4-5 недели и длится максимум до 16 недели, очень редко до 20 недели.

Календарь беременности вести необходимо с самого начала.

Иногда утренние недомогание становится первым индикатором интересного положения женщины.

Тошнота может, сопровождается рвотой до 4 – 5 раз в день, если чаще тогда необходима консультация врача, возможно, потребуется стационарное лечение.

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Как бороться с приступами тошноты?

В этой статье несколько народных способов борьбы с токсикозом.

Утром, проснувшись, не вставая с постели, нужно съесть на выбор несладкий сухарик, корочку черного хлеба, яблоко или банан. Пить больше. Шиповник, зеленый чай, вода с лимоным соком, яблочный, смородиновый компот, морс, томатный сок. Отлично помогает чай с липой, мятой, облепихой. Сладости. Тошноту может вызывать сладкое, особенно покупные кондитерские изделия. Но бывает и наоборот, кусочек шоколадки облегчит состояние. Минеральная вода без газа. Рекомендуется иметь всегда с собой минеральную воду, пить небольшими глотками, тогда можно обойти сильные приступы токсикоза. Только спокойствие, отсутствие нервных переживаний положительно отразится на самочувствии, и на здоровье ребенка. Чаще устраивайте перекус с фруктами. Яблоки, апельсины, мандарины, хурма, гранат, киви лучше всего помогают справляться с тошнотой. Витамины для беременных компенсируют недостаток энергетических сил, снизят недомогание и головные боли. Магний В6, Витамин С, фоливая кислота, витамин Е, или приобрести комплексные препараты. Свежий воздух, неторопливая прогулка. Пребывание на воздухе как можно чаще, резко снизит тошноту. Сон, самая главная составляющая для нормального протекания беременности.

На начальных сроках бывает проявление сонливости и усталости, к организму стоит прислушаться и спать когда хочется. Это благотворно отразится на эмоциональном настроении и внешнем виде. Питание, важный аспект для благополучного развития беременности.

Что вызывает тошноту чаще всего?

— жирные блюда (куриный бульон, свиные, колбасные изделия)

— мучные изделия (булки, пирожки)- переедание

— прием горячей пищи — употребление не натуральных продуктов с красителями и химическими ингредиентами.

— душное помещение.

Проветривайте свою комнату, избегайте столпотворения, жары — переживания, эмоциональные взрывы, старайтесь себя контролировать.- недосыпание.

Влияет на общее состояние, вызывает негативное настроение. Хоть первый триместр сопровождается различными неудобствами со стороны здоровья, все равно это самый волшебный таинственный момент в жизни.

Малыш еще совсем кроха, но уже испытываешь глубокую любовь к нему, и чувствуешь себя самой счастливой на земле.